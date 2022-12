Jingle all the way met internationaal feestgezelschap in ‘Mijn Beste Kerst Ooit’

“Mijn Beste Kerst Ooit” gooit op maandag 26 december nog één keer alle kerstregisters open met een internationaal feestgezelschap. Ze genieten van een spetterend kerstfeest en ontdekken nieuwe decoraties, tradities en lekkere gerechten.

Maak hier kennis met de vier kerstgekke duo’s van volgende week:

Zelfgemaakte kerstdecoratie bij Annemarie en Talitha:

De Nederlandse Annemarie en haar schoondochter Talitha zijn twee handen op één buik en dat vertaalt zich ook in hun liefde voor Kerst. Annemarie maakt het hele jaar door kransen, poppen en bloemstukken die ze vereeuwigt met een fotoshoot. Aan haar favoriete kerstelfje Talitha de eer om te poseren bij de prachtige decoraties. Voor Annemarie is kerst dan ook een beetje therapie. Drie jaar geleden kreeg ze te horen dat ze ongeneeslijk ziek is. “Ik wil genieten van alles en leuke dingen doen”, klinkt het bij haar. “Pluk de dag, want het is heel betrekkelijk allemaal en daar kom je pas achter als je zelf ziek wordt.”

Bekijk hier een fragment uit de aflevering:

Poolse kerst vol lichtjes bij Ela en Thomas:

Op dinsdag 27 december zijn de duo’s te gast bij Ela en Thomas, in het meest verlichte kersthuis van Leuven. Ela is Poolse en viert Kerstmis helemaal volgens de Poolse tradities. Ze kookt maar liefst twaalf Poolse gerechtjes, één voor elke maand van het jaar. “Als je dit jaar geluk wilt hebben, moet je ze alle twaalf eten”, luidt het. De gasten durven dan ook niet anders dan alles te proeven. Haar man Thomas zorgt voor de kerstverlichting, want dat is zijn grote passie. Elk lichtje is aanstuurbaar via zijn smartphone. Als de wifi hem niet in de steek laat tenminste…

Kitscher dan kitsch bij Mathias en Nina:

Mathias en Nina mogen dan wel verschillen in leeftijd, in hun kerstgekte is daar niets van te merken! Ze leerden elkaar 15 jaar geleden kennen op het werk. Sinds de dood van Nina’s moeder vierde ze geen Kerst meer. Mathias kon haar overtuigen om bij hem Kerst te komen vieren en sindsdien maken ze er elk jaar samen een onvergetelijk feest van. En dat doen ze met alle toeters en bellen, spelletjes en verkleedpartijen. “Hoe zotter, hoe liever”, is helemaal hun motto.

Togolese kerst bij Kouessan & Atina:

Afsluiten doen de duo’s met een exotisch kerstreisje naar Togo, Afrika. Kouessan is Togolees en trouwde met de Limburgse Atina. Ze dompelen hun gasten onder in een Togolees-Limburgs feest en trekken voor de gelegenheid hun Togolese huwelijkskleding nog eens aan. De pikante bakbananen en de kip met rijst worden op tafel getoverd door de mama van Kouessan, een ware Afrikaanse keukenprinses en hét geheime wapen van de feestelijke avond.

‘Mijn Beste Kerst Ooit’, van maandag 26 december tot donderdag 29 december om 21u40 bij VTM en op VTM GO.

