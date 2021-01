Jeugdvriendinnen verrassen Peter Van den Begin in Groeten Uit: “Wij waren allebei dolverliefd op jou!”

Vlaanderen kent hem onder andere als Debby uit ‘Debby en Nancy’, Jean uit ‘Studio Tarara’ en Raymond uit ‘Matroesjka’s’, maar op dinsdag 5 januari om 20.40 zien de kijkers van Groeten Uit hoe acteur Peter Van den Begin echt is. Fiere papa van twee dochters Thelma en Charlie en liefdevolle echtgenoot van zangeres en actrice Tine Reymer. Samen keren ze terug naar 1976, het jaar waarin Peter 12 jaar oud was. Tijdens hun trip down memory lane onthult Peter de voorloper van zijn personage ‘Debby’, zijn grootste jeugdcomplex en het verhaal achter de bijnaam ‘bloempot’. Hij krijgt ook jeugdvriendinnen Karin en Ingrid over de vloer, die een amoureuze bekentenis voor hem in petto hebben…

An Lemmens stuurt het gezin Van den Begin naar 1976 in een Peugeot 304. In de auto doet Peter meteen al een bekentenis over zijn verleden: “Ik heb toch wel wat nummers van The Strangers geplaybackt. Ik verkleedde me dan als vrouw en dan trad ik op voor vrienden. Daar is het allemaal begonnen en zoveel jaren later heb ik er dan iets mee gedaan”, lacht Peter.

Na een spannende zeepkistenrace krijgt het gezin bezoek van jeugdvriendinnen Karin en Ingrid. “Dat zijn vriendinnen van het eerste uur. Die kwamen altijd bij ons spelen en we pisten letterlijk in ons broek van het lachen. En nu nog steeds. Als ik nog maar iets zeg, zijn ze met twee vertrokken. Ze zijn mijn eerste en grootste fans!", vertelt Peter. Tijdens het aperitief doet het duo een opvallende bekentenis: “We waren allebei dolverliefd op Peter, maar hebben dat nooit durven zeggen.” En wanneer dat van hun hart is, houden ze zich niet in om ook nog andere gênante en hilarische jeugdherinneringen boven te halen... Maar ook Peter moet iets opbiechten: “Ik heb vroeger mijn rapporten vervalst. Maar ik werd dan overmoedig en begon er van alles bij te schrijven zoals ‘Goed gedaan’. Na enkele rapporten is het dan wel uitgekomen.”

Bekijk hier de bekentenis van de twee zussen:

Aan het einde van het weekend blikt het gezin tijdens een diashow, gemaakt door de kinderen, terug op het weekend en wil An Lemmens weten hoe ze hun reis in de tijd ervaren hebben.

De afleveringen van Groeten Uit zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.