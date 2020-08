Jens Dendoncker openhartig over epilepsie in ‘De Zomer Van’: “Er was een periode dat ik heel bang was”

Eric Goens volgt in de tweede week van ‘De Zomer Van’, van maandag 27 t.e.m. donderdag 30 juli om 21.00, twee nieuwe gezichten: Familie-acteur én Romeo Gunther Levi en VTM NIEUWS-anker Dany Verstraeten. Daarnaast zijn ook Jens Dendoncker, Laura Tesoro en Dirk Van Tichelt uit de eerste week opnieuw te zien. Hoe beleven deze vijf bekende Vlamingen de unieke zomer van 2020? Eric polst naar hun verhalen.

Jens Dendoncker zat in het tweede middelbaar toen hij ontdekte dat hij epilepsiepatiënt was. Tijdens het gamen vertelt Jens o.a. over een aanval in zijn studentenjaren. “Ik ben eens in putje winter in een T-shirt en op blote voeten bij bewustzijn gekomen in een aula. Ik had geen sleutels mee, ik had mezelf buitengesloten op mijn kot. Hoe ik daar geraakt ben? Hoe lang ik erover gedaan heb? Waar ik daarvoor geweest ben? Echt geen idee… Ik kwam plots bij zinnen en dacht: verdomme, dat is hier koud. En waar the fuck ben ik? Dat was griezelig.”

Samen met Eric keert Laura Tesoro o.a. terug naar het H. Pius X-Instituut in Antwerpen, de school waar ze afstudeerde. Dat doet haar terugdenken aan een ongelukkige periode op een andere school: “Ik had altijd nota’s. Ik zal nooit vergeten dat er eens stond: voor Laura is het leven een feestje. Ons mama had zoiets van: je mag niet gelukkig zijn? Die leerkracht had mij een zware vakantietaak gegeven en ik heb daarvoor écht gehuild, dat ik dat niet voor elkaar kreeg. Uiteindelijk lukte het en toen ik in september terug naar school ging, was die leerkracht op pensioen. Je kan je niet voorstellen hoe kwaad ik was.”

Eric Goens gaat voor het eerst langs bij Gunther Levi, die vertelt over zijn eerste single ‘Wie kan me zeggen’ en zijn start bij de VTM-reeks Familie. “Ik had getekend voor een half jaar en ik dacht: ik ga dat ertussen doen, lijkt me wel eens leuk. Maar kijk, 22 jaar later doe ik het nog altijd.” Ook VTM NIEUWS-anker Dany Verstraeten komt voor het eerst aan bod, zowel in de nieuwsstudio in Antwerpen als op café in zijn vrije tijd. Dany blikt terug op de beginjaren van VTM en praat over zijn onzekerheid. “Ik ben niet iemand die de dingen zomaar ‘for granted’ neemt. Er is altijd wel een onderliggend gevoel van onzekerheid. Ik heb toch een soort bevestiging nodig van de mensen die ik graag heb rondom mij. Hebben ze mij nog graag? Willen ze nog graag dat ik hier blijf?” Judoka Dirk Van Tichelt heeft het met Eric over zijn verdiende prijzengeld en over het befaamde blauwe oog tijdens de Olympische Spelen in Rio.

Christoff, Gers Pardoel, Ingeborg en IBE op de festivalboot

Elke aflevering van ‘De Zomer Van’ wordt afgesloten met een live optreden vanop de Festivalboot. Christoff mag de week op maandag 27 juli aftrappen. Gers Pardoel bouwt op dinsdag 28 juli een feestje op de Festivalboot. Op woensdag 29 juli zorgt Ingeborg voor de nodige muziek. IBE sluit de week op donderdag 30 juli af. Eric Goens komt ook te weten hoe de artiesten de zomer van 2020 beleven.

Maandag 27 juli: Gunther Levi - Jens Dendoncker - Laura Tesoro

Festivalboot: Christoff

Dinsdag 28 juli: Jens Dendoncker - Laura Tesoro - Dirk Van Tichelt

Festivalboot: Gers Pardoel

Woensdag 29 juli: Laura Tesoro - Dany Verstraeten

Festivalboot: Ingeborg

Donderdag 30 juli: Gunther Levi - Jens Dendoncker - Dany Verstraeten

Festivalboot: IBE