Jens Dendoncker lanceert ‘specialleke’ in The Masked Singers: speurders krijgen hulp van het studiopubliek

Het nieuwe seizoen van The Masked Singer is als een speer vertrokken. Vorige week zagen 1,9 miljoen kijkers* - goed voor 69% marktaandeel - hoe Kolonel Mops zijn masker moest afzetten. In beide groepen is er nu al één figuur ontmaskerd. In de derde show op vrijdag 17 februari laat Jens Dendoncker de zes overblijvers uit de eerste groep weer op de kijkers los. Leeuw, Mummie, Raaf, Champignon, Groot Licht en Soaperstar halen alles uit de kast om hun echte identiteit verborgen te houden. Speurders Tine Embrechts, Julie Van den Steen, Andy Peelman en een nieuwe geheime speurder wacht dus een moeilijke taak. Jens verrast hen echter met bijzonder nieuws, want voor het eerst in The Masked Singer-geschiedenis krijgen de speurders extra hulp tijdens de show.

“Jullie krijgen vanavond niet alleen de hulp van onze mystery speurder. Er is ook nog extra hulp aanwezig. En wel van ons publiek hier in de studio”, kondigt Jens aan. “Onze speurders mogen namelijk in deze show vier keer de hulp inroepen van ons publiek. Dat zal dus niet bij elke Masked Singer lukken, ze gaan goed moeten overleggen en samen beslissen. Als ze de hulp van het publiek inroepen komen ze te weten aan welke namen ons publiek zit te denken. Nog een kleine nota: ons publiek vanavond bestaat uit de 100 beste speurders van vorig seizoen, maar ook uit de 100 slechtste speurders van vorig seizoen. Jullie zijn dus gewaarschuwd.” Zorgt deze hulplijn voor nieuwe inzichten bij het speurdersteam? De performance van Raaf leidt op die manier alleszins tot nieuwe hoofdverdachten…

Bekijk de preview hier:

De Masked Singers gaan vrijdag opnieuw drie duels aan in de hoop een plekje in de volgende show te bemachtigen. Leeuw doet zijn Harry Styles-outfit alle eer aan en maakt met zijn nummerkeuze zijn favorietenrol bij Julie helemaal waar. Maar van wie zijn die swingende heupen en sexy dansbenen? Champignon laat de speurders deze week dan weer met open mond achter…

Met deze songs gaan de Masked Singers in duel:

Leeuw: Late Night Talking van Harry Styles

​Mummie: Break My Heart van Dua Lipa

​Raaf: In The Dark van Purple Disco Machine

​Champignon: I Wanna Know What Love Is van Foreigner

​Groot Licht: Green Green Grass van George Ezra

​Soaperstar: Not An Addict van K’s Choice