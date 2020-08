Jens Dendoncker heeft jouw hulp nodig voor zijn nieuw programma over de liefde

In een gloednieuw VTM-programma van productiehuis Shelter zoekt romanticus Jens Dendoncker op basis van de wetenschap uit wat liefde is. Daarvoor heeft hij jouw hulp nodig. Samen met Jens stelde het Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen van de KU Leuven onder leiding van prof. Paul Enzlin, een onderzoek op over liefde en relaties.

Prof. Paul Enzlin, Hoofd van het Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen (IFSW; KU Leuven) en van het Centrum voor Klinische Seksuologie en Sekstherapie (CeKSS; UPC KU Leuven):

“We zijn benieuwd naar de uitkomst van een vragenlijst die peilt naar hoe koppels én singles aspecten van ‘liefde’ en ‘graag zien’ beoordelen en ervaren. Deze vragenlijst wordt specifiek in functie van het programma afgenomen en de resultaten daarvan zullen in het programma worden getoond. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer de resultaten iets zullen vertellen over hoe de liefde leeft bij de kijkers.”

Kust je partner je genoeg, of mag dat toch iets meer zijn? Ben je ooit letterlijk ziek geweest van liefdesverdriet? Wat is het zotste dat je ooit hebt gedaan op een eerste date? En ben je al eens verliefd geworden op iemand anders terwijl je je lief nog heel graag zag? Jens Dendoncker wil het allemaal weten voor zijn nieuw programma. Vul nu volledig anoniem de vragenlijst in op www.vtm.be/liefde .