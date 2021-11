Jens Dendoncker geeft een persoonlijke boodschap in het teken van Rode Neuzen Dag

Jens Dendoncker heeft een moeilijk jaar achter de rug. Hij worstelde met paniekaanvallen, kwam in een depressie terecht en liet zich even opnemen. Nu gaat het stilaan beter en wil hij in het kader van Rode Neuzen Dag een heel duidelijk signaal geven: “Het kan iedereen overkomen, praat erover en zoek professionele hulp.”

Bij de start van het vierde seizoen van ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ blikte Jens Dendoncker in een korte video terug op de manier waarop hij de opnames van het programma had ervaren. Hij vertelde ook over zijn depressie, iets waar hij nog steeds mee worstelt, al gaat het ondertussen beter.

In het kader van Rode Neuzen Dag doet Jens uitgebreider zijn verhaal aan zijn goede vriend Johan Terryn. Samen reconstrueren ze wat er een jaar geleden gebeurde toen Jens bewust uit de schijnwerpers stapte. Hoe hij de controle over zijn lichaam kwijtraakte, hoe hij omging met angstaanvallen en hoe hij zich voelde tijdens zijn opname in een instelling. Jens werd er gedurende drie maanden intensief begeleid. “In het kader van de Rode Neuzen Dag-campagne van vorig jaar vond ik het heel belangrijk om hiermee naar buiten te komen. Als ambassadeur van Rode Neuzen Dag vond ik het niet kunnen om even van de aardbol te verdwijnen zonder erover te communiceren. Dat voelde heel verkeerd aan voor mij.”

Naar aanleiding van Rode Neuzen Dag 2021 wil hij vooral een boodschap meegeven aan mensen die in een gelijkaardige situatie zitten: “Het kan écht iedereen overkomen. Spreek erover en wacht niet om professionele hulp in te roepen. Want het helpt niet om de eerste signalen te negeren, integendeel: dan krijg je het later dubbel en dik terug. Dus probeer om de eerste signalen niet te verdoezelen of weg te moffelen maar er net heel goed naar te luisteren.”

Bekijk hier het gesprek tussen Jens en Johan Terryn:

De integrale video is ook te bekijken op rodeneuzendag.be

Rode Neuzen Dag is een initiatief van VTM, HLN, Qmusic en Belfius. Wie een actie wil organiseren of een gift wil doen ten voordele van Rode Neuzen Dag kan hiervoor terecht op rodeneuzendag.be