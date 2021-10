Jens Dendoncker blikt terug op het afgelopen jaar en de opnames van ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’

Met de opnames van het vierde seizoen van Hoe Zal Ik Het Zeggen? pikt Jens Dendoncker de draad stilaan weer op na een moeilijke periode. Hoe Zal Ik Het Zeggen? is een programma dat hij bijzonder goed kent. Hij kon blindelings vertrouwen op de leden van het productieteam die hem alle ruimte gaven om op zijn eigen ritme te werken.

Jens vertelt er voor het eerst over in onderstaand interview: “Ik voelde dat het vuur er weer was om iets te doen dat ik echt graag deed. Nu gaat het beter: er zijn nog altijd moeilijke en sombere dagen maar die zijn in de minderheid. Ik ben nog altijd bezig met mijn herstel, mijn energiepeil is nog niet wat het zou moeten zijn maar ik denk dat ik op de goede weg ben. Na de opnames voelde ik plots: “Ow, de batterij is nu écht wel leeg!” en nu moet ik even kalm aan doen en rusten.”

Bekijk hier het gesprek tussen Jens en Johan Terryn:

Hoe Zal Ik Het Zeggen? vanaf maandag 8 november om 20u35 bij VTM en ook op VTM GO .