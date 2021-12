Jens Dendoncker biedt zijn excuses aan voor het afgelopen seizoen van ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’

In Hoe Zal Ik Het Zeggen? op maandag 27 december om 20u35 bij VTM biedt Jens Dendoncker zijn ongemeende excuses aan voor alle wantoestanden van het afgelopen seizoen. Mensen werden zonder het te beseffen geconfronteerd met noodzakelijke terechtwijzingen, emotionele bedankingen en romantische vraagstellingen allerhande. Meermaals werd de macht van de ordediensten misbruikt, zoals de case van David en zijn grootmoeder: hiervoor werden zelfs speciale eenheden van de federale politie ingehuurd.

Het vierde seizoen was niet enkel een mentale, maar ook een lichamelijke beproeving. Nora Gharib werd het fysiek wel heel erg ongemakkelijk gemaakt. Maar zij maakte het haar zussen ook niet gemakkelijk door altijd te laat te komen. Voor de schijnopdracht van Hoe Zal Ik Het Zeggen? komt ze maar liefst anderhalf uur te laat op de afspraak. Ze zal het geweten hebben...

Excuses dus van Jens en het hele team aan alle mensen die op de één of andere manier slachtoffer werden van dit programma en dit soort wangedrag ongewild in de schoot geworpen kregen.

Kotsende en plassende vrouwen kunnen er nog net mee door, maar de ethische grenzen zijn na vier seizoenen misschien een beetje vervaagd. Zoals die keer dat er nét iets teveel drugs werd gebruikt. Of die keer dat een echte acteur - Peter Van den Begin - werd ingehuurd om de boodschap in iemands gezicht te brullen. Of wanneer de ploeg écht heel ver is gegaan: helemaal naar Zweden, gewoon omdat Staf Coppens altijd zijn sleutels kwijt speelde en zijn broer Maarten dat kotsbeu was.

Een nieuw elementje dit seizoen was Jeroen Verdick. Jens maakte het hem niet altijd gemakkelijk maar wou hem toch heel graag bedanken om zijn side kick te zijn en om altijd stand by te staan als zijn back up. Om die boodschap over te brengen, werd Jeroen voor één keer zélf serieus beetgenomen door Jan Van Looveren.

Was dit het allerlaatste seizoen van Hoe Zal Ik Het Zeggen? Misschien wel… Maar misschien ook niet...

Hoe Zal Ik Het Zeggen? op maandag 27 december om 20u35 bij VTM en ook op VTM GO .