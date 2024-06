Jens Dendoncker bezorgt Fiona (11) de verrassing van haar leven: zij ziet haar eigen pak schitteren op het podium van The Masked Singer

Flashback naar juli 2023. The Masked Singer riep heel Vlaanderen op om mee hun stempel te drukken op het nieuwe seizoen dat in de maak was. Via een unieke wedstrijd konden kijkers voor het eerst zélf een karakter ontwerpen dat in het najaar van 2024 zal schitteren op het shiny podium van The Masked Singer. Jong en oud stuurden massaal de meest verrassende, creatieve, schattige, bijzondere, gekke, over the top of persoonlijke tekeningen in. Maar liefst 5.031 om precies te zijn. Eén ultieme winnaar ziet haar eigen ontwerp straks ook écht schitteren in het nieuwe seizoen van The Masked Singer en dat is de 11-jarige Fiona uit Meerbeke. Zij kreeg van Jens Dendoncker de verrassing van haar leven en zag haar zelf ontworpen pak voor het eerst tot leven komen op het podium. Meet Mister Withlove!

Jens nodigde een nietsvermoedende Fiona samen met haar mama Ilse uit voor de grote reveal van de ontwerpwedstrijd. “Ze wou eerst een pauw maken, maar uiteindelijk was dat toch niet zo evident”, fluisterde Fiona’s mama hem nog toe. Groot is Fiona’s verbazing dan ook wanneer blijkt dat niet de compleet verzonnen en nogal bedenkelijke Piet De Pauw, maar wel háár Mister Withlove de uitverkorene is. Compleet overdonderd stapt Fiona het podium op om voor het eerst kennis te maken met haar eigen The Masked Singer-pak.

Bekijk de video hier:

“Ik wou eerst een pauw tekenen, maar omdat dit net iets te moeilijk was, ben ik samen met mijn mama gaan nadenken over iets anders”, reageert Fiona nu, nog steeds nagenietend van de memorabele dag. “Zo zijn we bij een witloof uitgekomen. De verrassing met Jens was heel leuk, ik had het totaal niet verwacht. Ik was super verrast toen Jens mijn tekening toonde. Ik kijk er mega hard naar uit om het tegen mijn vrienden en vriendinnen te vertellen. Omdat mijn pak in het nieuwe seizoen van The Masked Singer zit, kijk ik er dubbel zo hard naar uit om ernaar te kijken.”

Dat de charmante witloof een echt showbeest moest zijn, stond vast voor Fiona. Show, spel, komedie of amusement: geen enkele tak van de entertainmentwereld is veilig voor de enthousiaste, zelfzekere spring-in-’t-veld. Mister Withlove houdt van zichzelf, van de showbizz én van aandacht. Hij doet niets liever dan met iedereen op de foto te gaan. Hoe groter het podium en hoe meer publiek, hoe liever hij het heeft. Aan enthousiasme zal hij nooit inboeten. Om Mister Withlove te zien schitteren in The Masked Singer zal Fiona nog heel even moeten wachten tot de start van het nieuwe seizoen dit najaar bij VTM. Fiona mag ook met het hele gezin naar The Masked Singer in Concert op zaterdag 16 november in het Sportpaleis. Tickets voor het live concert zijn nog steeds verkrijgbaar via vtm.be.

