Jelle Van Dael staat 16 jaar na Let’s Go Lasgo voor de jury van Sing Again

Maar liefst 975.000 kijkers* lieten zich vorige vrijdag meenemen op een nostalgische muzikale trip down memory lane in Sing Again. De nieuwe show nam met 50% marktaandeel een vliegende start. De trip wordt nu vrijdag 10 mei verder gezet in show 2, waarin juryleden Hadise, Nina, Karen, Aaron en Stan én gastjurylid Gustaph een nieuwe lading gezichten uit vroegere VTM-talentenshows de revue zien passeren. Onder hen ook Jelle Van Dael. Zij won in 2008 de JIM tv-wedstrijd Let’s Go Lasgo en vloog nadien als zangeres van Lasgo de hele wereld rond. “Ik heb dat 12 jaar gedaan, van 2008 tot net toen corona begon”, vertelt Jelle in Sing Again. “We zijn echt heel ver geweest: Brazilië, Amerika, Australië, Scandinavië, … Nadien ben ik mijn eigen weg gegaan en nu is dat solo als Jelle Van Dael. Tijd om mijn eigen verhaal te vertellen.” 16 jaar na haar auditie in Let’s Go Lasgo staat Jelle op het podium van Sing Again. Kan ze de jury bekoren met haar performance?

Bekijk de preview hier:

In de tweede aflevering van Sing Again wagen nog negen andere toptalenten een nieuwe muzikale kans, onder wie Glenn Claes (The Voice van Vlaanderen), Sarah De Koster (Soundmixshow), Lola Obasuyi (The Voice van Vlaanderen) en Youssri Mejdoubi (Belgium’s Got Talent). Daarnaast wordt het voor de jury en de kijkers ook een fijn en vaak verrassend weerzien met vijf andere gezichten die misschien nog een belletje doen rinkelen. Wie dat zijn, ontdekken ze in de aflevering zelf.

Nadat de tien nieuwe kandidaten hun memorabele auditiesong van weleer hebben gebracht, is het tijd voor de song clash. De talenten die voor hun auditie vier of vijf A’s kregen van de jury, treden opnieuw op met een liedjesbattle. Zo ziet de kijker Bianca, Abdou, Joeri, Noa en Katerine uit show 1 al zeker nog een keer aan het werk. Aan het publiek om na die ultieme song clash nog één of misschien wel meerdere tickets uit te delen voor de halve finale. Zij bepalen namelijk voor wie Sing Again nog doorgaat en voor wie het avontuur stopt.

