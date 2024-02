Jelle Palmaerts, Gitte Wens en andere acteurs van Theater Stap gaan de strijd aan met zombies in spannende, nieuwe fictiereeks ‘Trizombie’

Zombies, bloed en hakbijlen. Dat zijn de drie ingrediënten voor de gloednieuwe fictiereeks Trizombie, vanaf 15 februari elke donderdag exclusief op VTM GO. In de unieke zombieserie, ontsproten uit het creatieve brein van cartoonist Lectrr, duiken Luka (Jelle Palmaerts), Kelly (Gitte Wens), Maya (Charlotte van den Bergh), Robin (Tineke Van Haute) en George aka ‘De Slachter’ (Jason Van Laere) in een onvoorspelbare reis vol spanning en avontuur.

Samen genieten ze van het leven in leefgroep Stapjes tot er op een noodlottige dag een onheilspellende zombieplaag losbarst. Een gevaarlijk virus verspreidt zich als een vuur doorheen de samenleving en verandert iedereen tot zombies, behalve de mensen met het syndroom van Down. In de apocalyptische wereld moet de leefgroep knokken om uit de greep te blijven van de bloeddorstige zombies. Slagen de dappere vrienden erin elkaar te beschermen of vallen ze ten prooi aan de griezelige zombies?

Cartoonist Lectrr: “Het zaadje voor dit verhaal werd zo’n tien jaar geleden geplant tijdens een barbecue in de Ardennen. Ik wou een zombiereeks maken die niet enkel pure horror belichaamde, maar ook een luchtige én humoristische toets bezat. Het verhaal is dan ook meer dan een zombieapocalyps. Het is een verhaal van veerkracht en vriendschap in de meest onwaarschijnlijke omstandigheden. Het hart van de reeks wordt echt gedragen door de acteurs met het syndroom van Down. Ik ben enorm blij dat ik met hen heb mogen samenwerken en heb veel van hen geleerd. En ja, je zult mij ook kort zien verschijnen in de reeks, als loodgieter Kenny Liever.”

Acteur Jelle Palmaerts: “Acteren is al 16 jaar lang mijn grote passie. Ik speel heel graag Emiel in Familie, maar het ik vind het leuk en spannend om in Trizombie eens een compleet andere rol te spelen. De zombies waren super eng en realistisch geschminkt, maar gelukkig wist ik dat het acteurs waren. Trizombie belooft een griezelige reeks waarbij je af en toe zal moeten wegduiken onder je dekentje!” (lacht)

Bekijk hier de eerste beelden uit Trizombie:

Maak hier kennis met de cast van Trizombie

Jelle Palmaerts speelt Luka

Op het eerste zicht lijkt Luka een stoere kerel, maar onder die façade schuilt een zacht doetje. Als sociaal dier streeft hij ernaar om altijd een goede sfeer in de groep te behouden. Luka heeft stiekem een oogje op Kelly, maar durft de eerste stap niet te zetten. Hoewel hij nauwelijks op een skateboard staat, vindt hij het wel hartstikke stoer om rond te lopen als skater. Zijn kapotte skateboard gaat dan ook overal mee naartoe!

Jelle Palmaerts is al enkele jaren een vaste waarde in de VTM-soap Familie waarin hij de rol van Emiel vertolkt. Daarnaast schitterde hij als één van de hoofdrollen in de VRT-reeks Tytgat Chocolat en vertolkte hij gastrollen in series als Wittekerke, Spoed en Code 37. Het televisiewerk wisselt hij af met theaterwerk.

Gitte Wens speelt Kelly

Gitte is een spontane babbelkous met astma die af en toe ook wat dominant uit de hoek kan komen. Ze krijgt graag gelijk en gaat dan ook geen enkele confrontatie uit de weg om haar doel te bereiken. Met haar krachtige verbale vaardigheden neemt ze graag het voortouw in de groep wanneer de begeleiders niet aanwezig zijn. Die autoritaire aanpak wordt haar niet altijd in dank afgenomen… Kelly aims to please en vindt het belangrijk dat íedereen haar leuk vindt.

Ook Gitte is met Trizombie niet aan haar proefstuk toe. In 2015 maakte ze haar tv-debuut in de VTM-soap Familie en in 2020 was ze één van de reisgenoten van Dieter Coppens in Down The Road. Gitte was ook al te zien in de VRT-reeks Tytgat Chocolat en schitterde in het theaterstuk van Milo Rau. Met de theatervoorstelling ‘De Bank’ speelde ze tot in Iran.

Charlotte van den Bergh speelt Maya

Maya is de stille kracht binnen de groep met een grote passie voor schlagermuziek en eten. Ze zou zonder aarzeling de hele dag door koekjes kunnen eten terwijl ze luistert naar charmezanger Will Murray. Als trouwe fan draagt ze dan ook altijd haar Murray-koptelefoon. Hij is haar inspiratiebron, haar grote held en haar gids. Maya kent alle songteksten van Murray uit haar hoofd, tot grote ergernis van haar leefgenoten…

Ook Charlotte heeft haar acteertalenten ontwikkeld bij Theater Stap. Ze stond al meerdere malen op het podium in verschillende theaterstukken zoals ‘My Sweet Panther’ en was te zien in het VRT-programma Down The Road. Met Trizombie heeft ze haar eerste hoofdrol op televisie beet.

Tineke Van Haute speelt Robin

Robin is de meest zelfstandige van de groep en krijgt dan ook de kans om begeleid zelfstandig te gaan wonen. Dat wordt haar niet in dank afgenomen door haar beste vriendin Kelly. Als symbool van hun hechte vriendschap hebben de vriendinnen elk een lichtgevende knuffelbeer. Als ze samen zijn, licht het hartje op, maar als ze elkaar lange tijd niet zien, gaat het hartje dramatisch knipperen tot het uiteindelijk… dooft. Slagen ze er alsnog in hun vriendschap intact te houden?

Ook Tineke stond met Theater Stap al vaak op de planken. Ze speelde mee in de shortfilm Downside Up en heeft met Trizombie haar eerste grote hoofdrol te pakken.

Jason Van Laere speelt George aka ‘De Slachter’

Onderweg ontmoeten de helden George, een stoere jongen met een jeansjas van metalband Fecal Confetti, die zot is van heavy metal en horrorfilms. Als verslinder van griezelige films is hij een wandelende encyclopedie over zombies. Hij noemt zichzelf dan ook liever ‘De Slachter’.

Voor Jason is televisie geen onbekend terrein. Hij speelde mee in de VRT-reeks Tytgat Chocolat en in de shortfilm Downside Up. Ook bij Theater Stap stond hij al vaak op de planken.

