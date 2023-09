Jelle De Beule en Koen De Poorter doen in hun broek van de schrik in The Big Bang

Een zinderende evenwichtsoefening op hoogte, elektroshocks à volonté en een kennismaking met een wel heel glibberige trap - of was het 'de trap des doods’? Jelle De Beule & Koen De Poorter, Dina Tersago & Bart Appeltans en ook Andy Peelman & Nora Gharib moeten er nu zaterdag 23 september wat voor over hebben om de eer van The Big Bang op te strijken. In het gloednieuwe Universum Coppens worden hun reflexen, inschattingsvermogen, logisch denken, kennis, behendigheid en lef tot het uiterste gedreven. De komische tandem Jelle en Koen tonen zich als geduchte concurrenten, behalve wanneer het op hoogtes aankomt. En laat dat nu net één van de uitdagingen zijn die ze moeten overwinnen… “Ik durf dit niet, ik durf dit echt oprecht niet! Gaan we gewoon schuifelen op de balk?”, klinkt het bij Jelle wanneer de hoogtevrees toeslaat. Tot groot jolijt van de broers achter de schermen.

Welk duo als eerste The Big Bang weet te veroorzaken, ontdekt de kijker nu zaterdag op het scherm. Maar één ding is wél al zeker: het wordt een aflevering boordevol knaldrang, next-level-obstakels en de nodige plaagstootjes van de broers Coppens. Al vanaf de eerste ronde krijgen de duo’s het zwaar te verduren. Naast een geblinddoekt reflexenspel met waterballonnen, moeten ze een evenwichtsbalk op grote hoogte trotseren om munitie te verkrijgen en vervolgens de weg naar ‘The Big Race’ helemaal vrij te spelen. Dina en Bart komen dit keer niet om te verbouwen of te behangen, maar wel om het kot op stelten te zetten. “Als je een verbouwing overleeft als duo, kan je alles aan”, lacht Bart. Ook Nora en Andy tonen zich van hun meest competitieve kant. Vooral Andy’s skills als politieagent komen handig van pas…

Wie heeft het scherpste strategisch inzicht? Wie kent het antwoord op de meest uiteenlopende vragen terwijl er elektriciteit in de lucht hangt? Maar vooral: wie veroorzaakt als eerste ‘The Big Bang’ en gaat naar huis met eeuwige roem en massa’s respect?

