Jelle Cleymans en Jonas Van Geel doen het jagersbusje van de grond gaan in Het Jachtseizoen

Jelle Cleymans en Jonas Van Geel zijn morgen, woensdag 11 oktober om 20u35 bij VTM, de geslepen boeven van dienst in Het Jachtseizoen. Ze ontsnappen uit het Fort van Hoboken en schakelen meteen hun eerste voertuig in. De takeldienst is er als de kippen bij en neemt het busje van de jagers mee. “Het Jachtseizoen gaat van de grond”, lachen de heren. “We hopen zo wat tijd te winnen, want ze moeten hun busje nog zoeken.”

Bekijk hier de preview:

Na een serieuze vertraging, kunnen jagers Julie Van den Steen, Laura Tesoro en Nora Gharib ook eindelijk vertrekken. Ervaren jager Laura blikt al vooruit: “Misschien willen ze ons richting Nijlen lokken om dan terug te vliegen. Ik weet dat daar veel vlieghavens zijn.” Heeft ze het bij het rechte eind of slaat ze de bal volledig mis? Het komisch duo Jelle Cleymans en Jonas Van Geel legt zichzelf alleszins een extra einddoel op. “We willen eindigen op café. Hoe goed zou het zijn dat die Charlie’s Angels aankomen nadat ze vier keer hun voet hebben omgeklonken?”, luidt het. Slagen de heren erin te klinken op de overwinning met een vers getapt biertje of moeten ze hun verdriet wegspoelen?

