Jelle Beeckman of Timothy Tynes: wie maakt de beste koekjesversie van de T-Rex en stoot door naar de ‘Snackmasters’-finale? 

Tijdens de eerste halve finale van Snackmasters, op woensdag 6 december bij VTM, katapulteren Bockie De Repper en Mathieu Terryn de chefs terug naar de speelplaats. “Ik heb er daar zoveel van gegeten vroeger. Nu wou ik dat deze koeken uitgestorven waren”, klinkt het zenuwachtig bij ‘The Messy Chef’ Jelle Beeckman wanneer hij ontdekt dat hij een perfecte kopie van de iconishe Dinokoek moet creëren. Na zijn zoete Frisko-overwinning tegen Wout Bru staat hij in de halve finale lijnrecht tegenover Timothy Tynes van Atelier Maple. Die zette na een beklijvend duel met patissierwereldtopper Roger Van Damme de jury in vuur en vlam met zijn kopie van de Vlampijp. Maar wie maakt in de laatste rechte lijn naar de finale de beste koekjesversie van de Camptosaurus of de T-Rex?

In de fabriek van Lotus ontdekken Bockie en Mathieu dat je dankzij een briljante sorteermachine nooit twee dezelfde dinosaurussen in een zakje zal terugvinden. Maar de dino’s hebben wel allemaal één en dezelfde smaak. Wat maakt deze smaak zo uniek? Jelle Beeckman en Timothy Tynes zoeken het uit in een spannende snack-aan-nekrace. Wie kan zijn chocolade zo tempereren dat die net als bij de echte Dino-koek de juiste glans heeft en niet te zoet smaakt? Wat zit er juist in het deeg? En hoe maak je een T-Rex na terwijl Bockie en Mathieu als twee koekiemonsters naast je staan te watertanden tijdens de cook-off in Hasselt? In aanloop naar die cook-off schakelt Jelle Beeckman de hulp van zijn dochtertje Fauve in. Maar de waarheid komt uit een kindermond en Fauve is streng voor haar papa…

Bekijk de preview hier:

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

De preview kan je overnemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/414145?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>