“Je moet de ballen aan je lijf hebben om het gewoon te doen”: familie Vlieghe verhuist naar oud klooster in Frankrijk

Al ruim 15 jaar kan iedereen de verhuis van Nederlandse families naar het buitenland volgen in het succesvolle ‘Ik Vertrek’. Vanaf morgen, dinsdag 3 november, is er eindelijk de Vlaamse versie bij VTM 2: ‘Ik Vertrek uit Vlaanderen’. De kijkers reizen elke dinsdagavond om 20.45 vanuit hun zetel mee naar het buitenland en zien straffe verhalen van Vlaamse gezinnen die alles achterlaten voor hun droom. Zo ook familie Vlieghe. Niki en Pieter-Jan kiezen met hun vijf kinderen, negen paarden, drie honden en een vogel voor een nieuw leven in Frankrijk. Is het nieuwe avontuur de opoffering van het vertrouwde wel waard?

“Twijfelaars vertrekken niet. Je kan je hele leven blijven dromen over iets en op een moment kan je zeggen: had ik dat toch maar gedaan. Ergens moet je de ballen aan je lijf hebben om het gewoon te doen. Al denk ik af en toe: wat heb ik mijn gezin aangedaan als dit mislukt?”, aldus Niki.

Niki en Pieter-Jan leven volgens een strakke planning en de nodige stress. Het gezin kiest er daarom voor om hun woning in Sint-Katelijne-Waver te verlaten en 310 kilometer verder een droomleven te leiden in Saint-Mihiel. Ze verhuizen naar Domaine Saint Christophe, een klooster uit de zevende eeuw op een domein van 90 hectare met een kapel, vijf vakantieappartementen, een manège, zes glamping tenten, een campingwinkel en een restaurant. Alles komt neer op maar liefst 1,5 miljoen euro. Dat geld heeft de familie Vlieghe niet en daarom komen ze met de huidige eigenaars overeen om de eerste twee jaar een huurkoop af te lossen. “Ik had nooit gedacht met zo’n bedrag bezig te zijn. Dat is niet realistisch. Maar soms moet je springen, durven en gewoon doen. Als je niks doet, heb je niks”, klinkt het.

Bekijk hier de eerste beelden van Ik Vertrek uit Vlaanderen:

Een rot houten dak waardoor het binnenregent, een kapotte tractor waarmee ze het domein zouden moeten onderhouden en de centrale houtkachel die te veel verbruikt: het zit niet mee. Wanneer het niet erger kan, breekt het coronavirus uit in maart en gaat Frankrijk in lockdown. Bestaande boekingen worden geannuleerd, nieuwe boekingen blijven uit en facturen blijven onbetaald. Lukt het de familie Vlieghe om recht te krabbelen en van Domaine Saint Christophe een succes te maken?

De aflevering van Ik Vertrek uit Vlaanderen is ook te (her)bekijken op VTM GO .

