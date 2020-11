“Je gaat je knop opfretten, André’ke”: de sfeer zit meteen goed bij de nieuwe coaches van The Voice Senior

In de eerste Blind Auditions van The Voice Senior, op vrijdag 20 november om 20.40 bij VTM, geven 11 muzikale 60-plussers het beste van zichzelf om een plekje in de Knock-Outs te verzilveren. De sfeer tussen het nieuwe coachkwartet - Karen Damen, Sam Gooris, Walter Grootaers en André Hazes - zit alvast meteen goed. Er wordt heel wat afgelachen, al houden ze hun oren wel goed open voor het talent dat passeert. Bij Sam borrelt de competitiedrang pas echt op wanneer de andere coaches de ene kandidaat na de andere van hem afsnoepen: “Het is toch niet waar, dat is toch voor dood te vallen! Vettigen das! Je gaat je knop sebiet opfretten, André’ke!”

Voor André is het alvast wennen aan dat Vlaams taalgebruik: “Ik versta er helemaal niks van”, lacht hij. Terwijl Sam vooral op zoek is naar ambiance, wil Karen als coach emotioneel geraakt worden. Bij haar laaien de emoties op nog voor het avontuur echt gestart is: “Ik heb nu al zenuwen. Ik wil geen mensen teleurstellen maar je hebt maar vier plaatsen in je team.”

André zorgt tijdens de eerste audities meteen ook voor een pakkend moment wanneer hij zich laat verleiden tot een onverwacht duet met een kandidaat. Rene Sander (62, Hamont-Achel) werkte ooit samen met zijn vader en wanneer André dat hoort, kan hij niet in zijn stoel blijven zitten en spurt hij het podium op. Samen zingen ze ‘Zij gelooft in mij’. “Het is een droom die uitkomt”, vertelt Rene. Maar levert zijn solo-auditie op What’s Another Year van Johnny Logan ook een ticket op voor de Knock-Outs?

Dit zijn de andere talenten die in de eerste Blind Auditions hun kans wagen:

Lucas Verherstraeten (67, Herselt) zingt graag en doet mee als eerbetoon aan zijn dochter, die vorig jaar is overleden. Lucas brengt een eigen versie van ‘Just A Gigolo’ van Louis Prima. Charles Torfs (72, Ekeren) zit op een wolk als hij kan zingen. Normaal waagt hij zich vooral thuis aan karaoke, maar nu betreedt hij het podium met ‘Blue Suede Shoes’ van Elvis Presley. Robin Rowley (74, Lint) is een Engelsman. De afgelopen 7 jaar reisde hij als straatzanger doorheen Europa met zijn gitaar. Hij doet auditie op ‘Make You Feel My Love’ van Bob Dylan, waarbij hij zichzelf begeleidt op de gitaar. Doortje Van dersteen (80, Mol) was graag operazangeres geworden, maar dat mocht niet van haar ouders. Nu wil ze tonen wat ze in haar mars heeft en waagt ze haar kans met ‘Summertime’ van George Gershwin. Toon Geys (66, Lommel) zingt al van jongs af aan en die microbe is blijven bijten tot op vandaag. Hij brengt een intieme versie van ‘Vincent’ van Don McLean, één van Karen Damens lievelingsnummers. Laurie Goemaere (74, Stekene) speelde vroeger in een orkestje en bracht daarmee een 10-tal singles uit. Laurie zingt ‘Een Eiland in Groen en Blauw’ van Marva. Gilbert Van Meel (65, Westerlo) heeft geen ervaring met zingen, enkel in de douche. Zijn vrouw heeft hem ingeschreven en hij waagt zijn kans met ‘Beyond The Sea’ van Bobby Darin. Erik Tack (65, Bottelare) waagt voor de tweede keer zijn kans in The Voice. Hij brengt een volledig eigen versie van ‘Californication’ van Red Hot Chili Peppers, één van An Lemmens’ favoriete bands. Georges Verhaeghe (87, Waregem) werd ingeschreven door zijn kinderen zonder dat hij het wist. Hij heeft geen muzikale opleiding gevolgd, maar zingt heel graag. Tijdens de audities waagt hij zijn kans met ‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld. Marie-Jeanne Vandyck (63, Halen) is pas gelukkig als ze op een podium kan staan. Ze doet mee voor het avontuur en zingt ‘Just An Illusion’, een nummer van BZN.

Bekijk hier de eerste beelden van The Voice Senior:

De opnames van The Blind Auditions en The Knocks-Outs van The Voice Senior vonden plaats voor de coronapandemie uitbrak.

Niet voor publicatie: