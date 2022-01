Jasmijn Van Hoof verschijnt in de telenovelle Lisa als de vrolijke Mia, die meteen voor chaos zorgt

Het tweede seizoen van de telenovelle Lisa loopt bijna op zijn einde. Maar in de slotweek worden de kijkers nog verrast door een opvallend nieuw personage. Vanaf morgen, dinsdag 4 januari, zal Jasmijn Van Hoof, die tot voor kort gestalte gaf aan Stefanie in Familie, een gastrol vertolken in de telenovelle.

Jasmijn Van Hoof kruipt in de huid van Mia, een spontane en goedlachse jonge vrouw met een hart van goud. Zo maakt ze ook haar opwachting in Lisa. Wanneer Mia een koppeltje ruzie ziet maken, beslist ze om tussen te komen. Ze heeft echter niet door dat het ruziënde stel acteurs zijn en dat ze op de set van de Flirt-campagne staat. Babette (Pommelien Thijs) is woedend omdat Mia de shoot in het honderd doet lopen. Mia’s naturelle flair is echter bijzonder ontwapenend, en dat ontgaat ook Lisa (Tinne Oltmans) en Nathan (Wietse Tanghe) niet…

Jasmijn Van Hoof: “Het telefoontje om Mia te spelen kwam vrij snel na mijn laatste draaidag bij Familie. Dat was een opluchting, want na Familie had ik eigenlijk geen idee hoe de toekomst er ging uitzien. Na dat telefoontje was ik er gerust in dat er nog toffe projecten mijn pad gaan kruisen. Hoewel de set van Lisa nieuw voor me was, voelde ik me er meteen thuis. Lisa wordt immers opgenomen in de oude studio's van Familie. Achter de schermen was het weerzien met Hilde De Baerdemaeker natuurlijk super fijn. Ik speelde een dochter van Hilde in Familie, Tinne Oltmans de dochter van Hilde in Lisa. Tinne en ik noemen onszelf al lachend de fictieve halfzussen. Er hangt een bijzonder fijne sfeer op de set van Lisa. Je voelt er bij iedereen veel jonge energie en de goesting om er iets moois van te maken. Het is ook heel fijn om de rol van Mia te spelen. Ze is een geestige, vrolijke en spontane jonge vrouw met het hart op de juiste plaats.”

Bekijk de eerste beelden van Jasmijn in de telenovelle Lisa hier:

Jasmijn Van Hoof raakte in 2012 bij het grote publiek bekend als Stefanie Coppens uit de VTM-soap Familie. Ze vertolkte deze rol negen jaar lang, maar onlangs nam ze afscheid van de serie. Vanaf dinsdag 4 januari is ze iedere weekdag om 18u20 in Lisa te zien als Mia. Lisa gaat de laatste week van het tweede seizoen in, maar keert na een winterpauze weer terug met een derde seizoen, waarin ook het nieuwe personage Mia nog te zien zal zijn.

De afleveringen van Lisa zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .

