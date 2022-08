Jarige presentatoren, een zwanger K3’tje, een nieuwe Vlaamse Supertip en een straffe nummer 1 in Tien Om Te Zien

Sinds vorige week fleurt Tien Om Te Zien de zomerse zondagavonden op als nooit tevoren. Tijdens de eerste aflevering zongen 700.000 muziekfans mee vanuit de zetel, goed voor 38,3% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld). Nu zondag 7 augustus om 20u35 barst het feest weer los bij VTM en viert Tien Om Te Zien de verjaardag van presentatoren Aaron Blommaert en Willy Sommers. Die laatste blaast volgende week 70 kaarsjes uit en krijgt een bijzondere verrassing van collega’s Wendy Van Wanten, Christoff, Luc Steeno en Jo Vally. Daarnaast wordt het podium vrijgemaakt voor Niels Destadsbader, K3, Berre, Christoff, Pommelien Thijs, Metejoor & Snelle, Olivia & Paul Sinha en Get Ready!. De Vlaamse Supertip komt van BOBBY, dat z’n nieuwe single It’s Always Been You voorstelt aan Vlaanderen. Bart Kaëll laat de Marie-Louise nog eens uitvaren en K.I.A. maakt zich klaar voor een ‘krapullekesdag’.

Ook op de zeedijk van Westende gaat het feestje volgende week gewoon verder. Op maandag 8, dinsdag 9 en woensdag 10 augustus is jong en oud welkom voor de laatste opnames van Tien Om Te Zien, met de strafste artiesten van het moment, de bekendste TOTZ-klassiekers én internationale kleppers om u tegen te zeggen. Op woensdag 10 augustus staan namelijk zowel Sam Ryder als popsensatie Blue, bekend van hun gigahit All Rise, op het iconische podium. De line-up wordt compleet gemaakt met Clouseau, #LikeMe, Pommelien Thijs, Duncan Laurence, De Romeo’s, K3, Metejoor, Meau en vele anderen.

Deze topartiesten sluiten de opnames van Tien Om Te Zien volgende week af:

Maandag 8/8

#LikeMe

​Stan Van Samang

​Tinne Oltmans

​Margriet Hermans

​Pommelien Thijs

​Christoff

​Pauline

​Good Shape

​Lisa Del Bo

​De Romeo’s

​CAMILLE

​Duncan Laurence

​Pieter Cooreman (winnaar Joe Lage Landen-wedstrijd)

Dinsdag 9/8

MSKNS

​K3

​Gert Verhulst, James Cooke, Jelle Cleymans & Jonas Van Geel

​Margriet Hermans

​CAMILLE

​Pauline

​Stan Van Samang

​Get Ready!

​Gene Thomas

​Dana Winner

​Toast

​Meau

Woensdag 10/8

Blue

​Sam Ryder

​Clouseau

​Pommelien Thijs

​Niels Destadsbader

​CAMILLE

​Metejoor

​Margriet Hermans

​Berre

​Pauline

​Wim Soutaer

​Sha-Na

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.