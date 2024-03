Jan Bakelants, Gers Pardoel en Lynn Van den Broeck gaan fysiek en mentaal all-in in Special Forces

Bloed. Zweet. Tranen. Dat is wat ex-wielrenner en analist Jan Bakelants, muzikant en rapper Gers Pardoel en de veelzijdige actrice Lynn Van den Broeck te wachten staat in het nieuwe seizoen van Special Forces dat binnenkort van start gaat bij VTM. In de bush van Zuid-Afrika laat Gers zijn bekende bagagedrager thuis, is er geen plek voor de koersfiets van Jan en gooit ook Lynn de scripts volledig overboord. Samen met onder andere intensivist Geert Meyfroidt, presentatrice en actrice Nora Gharib en Anderlecht-icoon Olivier Deschacht wagen ze zich aan de zwaarste opleiding ter wereld. Wie doorstaat de meest genadeloze en slopende uitdagingen van de Special Forces? Wie gaat fysiek en mentaal tot het uiterste? En wie haalt het einde van deze loodzware opleiding? De namen van de overige vijf rekruten worden later bekendgemaakt maar één ding is nu al zeker: 11 Bekende Vlamingen stappen volledig uit hun comfortzone en laten zich zien als nooit tevoren.

Jan Bakelants: “Ik denk niet dat ik mezelf nog iets te bewijzen heb, maar ik ben wel iemand die elk jaar, keer op keer, op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging omdat ik geloof dat dit je scherp houdt en je een motivatie geeft om elke dag bezig te zijn met jezelf, je lichaam en je mindset.”

Gers Pardoel: “Je wordt in situaties gebracht die je zwakker zullen maken. En dat is natuurlijk het hele doel ervan. Om te zien hoe je dan presteert. Ik denk dat we het oncomfortabele moeten opzoeken in het leven om een comfortabel leven te hebben. En ik denk dat we diep vanbinnen allemaal een comfortabeler leven willen hebben.”

Lynn Van Den Broeck: “Ik ben iemand die moeite heeft met falen. Ik zal niet snel zeggen: ‘nu laat ik het erbij’. Zeker niet als ik het gevoel heb dat ik nog niet alles uit de kan heb gehaald. Ik zal echt proberen om, als ik de bodem voel, te kijken of ik daar nog ietsje onder kan. Ik ga niet meteen stoppen als ik de bodem zie, ik moet hem toch eerst echt hard voelen. Ik ben geen opgever.”

Niemand van de kandidaten weet wat hen te wachten staat. Ze weten alleen dat ze zichzelf gaan tegenkomen en dat de instructeurs 100% overgave eisen. Ze worden getest op hun uithoudingsvermogen, durf, emotionele veerkracht, flexibiliteit, teamwork, denkvermogen en pure kracht. Wie houdt stand, zelfs wanneer elke vezel in het lichaam schreeuwt om te stoppen?

