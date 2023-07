Jaloezie in B&B Zoekt Lief: vrijgezel Hans pakt zijn koffers en gaat op hotel

Vlinders en jaloezie domineren de derde week van B&B Zoekt Lief, van maandag 10 juli tot en met donderdag 14 juli bij VTM. Op het Franse erf van Mabel wandelt nieuwe vrijgezel Marc binnen en dat zorgt meteen voor de nodige opschudding bij vrijgezel Hans. Hij kon het de afgelopen week erg goed vinden met Mabel en kan zijn jaloezie nauwelijks onderdrukken. Wanneer Mabel vervolgens aankondigt dat Hans en Marc ook nog eens een kamer moeten delen, neemt Hans een drastisch besluit: “Ik zie het niet zitten om met een andere vrijgezel in dezelfde kamer te slapen. Ik ga naar een hotel!” Betekent dit het einde van de vlinders die langzaam opbloeiden tussen Hans en Mabel?

Bekijk hier de video uit de aflevering:

In Brazilië jaagt Nele de hartslag van haar mannen de hoogte in. Ze houdt van samba dansen en wil haar mannen de moves graag aanleren. En bij zo’n zwoele activiteit hoort natuurlijk een gepaste outfit… “Op 57-jarige leeftijd zulke prachtige billen hebben… Ze leek wel Jane van Tarzan”, aldus een overdonderde Nikolaas. De emotionele Peter is iets minder enthousiast over de activiteit. “Peter was in het begin verlegen en beschaamd, maar hij heeft zijn grenzen doorbroken en meegedaan”, vertelt Nele. Naast plezier staan er ook klusjes op het programma. Vrijgezellen Nikolaas en Peter krijgen de taak om de douche te repareren en leren terloops een andere kant van Nele kennen…

In Spanje wordt de rust tussen B&B-eigenaar Wim en vrijgezel Valerie verstoord door de komst van Kelly. Wim verliest Valerie al snel uit het oog…“Hij was meer gefocust op haar dan op mij. Ik zou ook wel graag wat aandacht willen”, klinkt het bij Valerie na een sportieve maar competitieve fietstocht. Ondertussen heeft Sandra in Turkije een verrassing voor haar mannen in petto: ook zij gaan mountainbiken. De mannen worden stevig op de rooster gelegd. Frank wil in Frankrijk dan weer testen of zijn vrijgezellen Ilse en Christina geschikt zijn om mee te draaien in zijn B&B en Alicia neemt haar twee mannen mee op een romantische stranddate in Portugal.

