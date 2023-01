Jacques Vermeire of Axel Daeseleire: wie vindt dit seizoen de meeste verborgen parels in Eenmaal Andermaal?

Een nieuw seizoen van Eenmaal Andermaal, dat zijn weer heel wat BV’s die hun neus voor antiek en curiosa boven halen. Onder andere Koen Wauters, Francesco Planckaert, Natalia, Margriet Hermans, Jamie-Lee Six, Barbara Sarafian en Herman Verbruggen wagen zich aan de uitdaging. Ze zoeken hebbedingen op rommel- en brocantemarkten, in vintage winkels en bij antiquairs om nadien te pimpen en met zoveel mogelijk winst te verkopen. De één slaagt daar al beter in dan de ander. Maar geen nood: elk van hen krijgt begeleiding van ervaren rot Axel Daeseleire of Jacques Vermeire. En voor die twee staat er meer op het spel: vorig jaar won Axel de Eenmaal Andermaal-trofee, dit jaar gaat Jacques voor revanche!

Jacques Vermeire: “Revanche, dat is misschien geen mooi woord. Maar noteer maar: ik ben uit op revanche. Dit gaat mij geen tweede keer overkomen. Dit is voor mij niet zomaar een spelletje: leuke ontdekkingen en ik gaan hand in hand. Ik heb dus echt wel het gevoel dat ik iets te bewijzen heb in dit tweede seizoen. Ik vind Axel een hele toffe mens, maar nu is het toch even hard tegen hard (lacht).”

Axel Daeseleire: “Oefening baart kunst, zeggen ze. Wel, ik mag hopen dat dat in mijn geval letterlijk te nemen is. Ook dit seizoen heb ik weer een aantal pàrels ontdekt én er zitten wel een aantal “speciallekes” tussen! Ik kan je garanderen: zelfs zij die nog nooit een antiekzaak, museum of wat ook zijn binnengestapt, zullen de spanning die er op zo’n veiling hangt, door het scherm voelen.”

Met een startkapitaal van 750 euro en in een tijdspanne van drie uur, moeten Jacques en Axel samen met de BV’s op zoek naar drie objecten waarin ze het meeste potentieel zien. Nu eens op de brocanterie in De Haan, dan weer in een vintage winkel op het Antwerpse Zuid.

Gewapend met hun op de kop getikte goederen, trekken Axel en Jacques daarna naar het atelier van Noortje en Ansje Cools. Daar gebruiken de zussen hun gouden handen om de items - samen met de BV’s - tot in de puntjes te restaureren. En dan is het erop of eronder: in het Gentse veilinghuis Loeckx worden de gepimpte objecten voor het hoogste bod verkocht door veilingmeester Peter Loeckx en zijn zoon Natan. Wie op het einde van de reeks de grootste winst maakt, kroont zichzelf tot de winnaar. Kan Jacques - in het echte leven een verwoed verzamelaar - de puntjes op de ‘i’ zetten en dit seizoen met de trofee aan de haal gaan? Of heeft de overwinning Axel nog meer vertrouwen gegeven waardoor hij naast zijn brede kunstkennis, nog harder dan ooit op zijn gut feeling durft af te gaan?

Eenmaal Andermaal: een competitie op het scherpst van de snee, waarbij nostalgie en humor nooit veraf zijn, vanaf donderdag 2 februari 2023 om 20.35 bij VTM en op VTM GO.

De opbrengst van de geveilde objecten gaat naar "JEZ!", het gloednieuwe jongerencollectief waaronder VTM, Qmusic, HLN en Belfius hun schouders zetten. Naast jongeren een stem en een gezicht geven, haalt “JEZ!” immers ook geld op voor 200 organisaties die zich inzetten voor jongeren in Vlaanderen en Brussel.

Bekijk hier de trailer:

Niet voor publicatie: