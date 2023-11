Jacques Vermeire en Urbain treden op in de legendarische Comedy Cellar in New York, dé bakermat van de comedy

In ‘Jacques en Urbain op Wereldtournee’ ruilen Jacques Vermeire en Urbain ‘Urbanus’ Servranckx, de twee grootste komieken van ons land, de Vlaamse zalen in om samen de wereld rond te trekken. In de eerste aflevering op dinsdag 7 november om 21.55 bij VTM, steken Jacques en Urbain de plas over naar de Empire State, New York: dé bakermat van de gele taxi’s, rare snuiters, wolkenkrabbers en natuurlijk: de comedy.

De eerste afspraak brengt de heren naar het Barclays Center, de nieuwste sporttempel in Brooklyn en tevens de thuis van Belgian Cats Emma Meesseman, Julie Allemand en Ann Wauters. Met hun ploeg Chicago Sky zijn ze regerend kampioen in het Amerikaanse vrouwenbasketbal. Vandaag spelen de dames voor de leidersplaats in de WNBA tegen New York Liberty.

Van al dat sporten, krijgt een mens honger. Gelukkig is het in een wereldstad als New York niet moeilijk om snel eten te vinden. Wanneer hun maag gevuld is, lopen Jacques en Urbain richting Broadway, met meer dan 40 theaterzalen het mekka van musicals en comedy. Wat de heren nog niet weten, is dat ze over drie dagen zelf het podium op moeten, in de meest legendarische comedy club van New York: de Comedy Cellar. Straks wacht hun internationale debuut maar first thing first: toeschouwers ronselen.

In Manhattan gaan Jacques en Urbain op zoek naar het vuilste, onofficiële, museum van de stad. Welkom in ‘Treasures in the Trash’: het levenswerk van 30 jaar noeste arbeid achter de vuilkar. De vuilnismannen- en vrouwen van New York herbergen er 40.000 unieke stukken, een kolfje naar de hand van Jacques en Urbain, zelf 2 fervente verzamelaars.

Van New York gaat het naar Woodstock: de plek waar in de jaren ‘60 het meest legendarische rockfestival aller tijden plaatsvond. Een bezoek aan de historische festivalweide zorgt voor een trip down memory lane bij Urbain. De twee comedians brengen de nacht door in een tentje op de camping, of wat daar nog van overblijft.

Terug in the Big Apple, volgt de ultieme apotheose: optreden in de legendarische Comedy Cellar. Hoe worden de twee Vlaamse zeventigers ontvangen door de New Yorkse comedy scene?

Aflevering 1 van Jacques en Urbain op Wereldtournee: dinsdag 7 november om 21.55 bij VTM, en op VTM GO.

