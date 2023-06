Jaagt Elena Lars en Cédric de dood in? Véronique belandt in de hel in zinderende seizoensfinale

Als een echte thriller: zo ging Familie vanavond de zomer in. Vooral voor Véronique (Sandrine André) werd de zinderende seizoensfinale een echte nachtmerrie. Het kwam tot een heftige confrontatie met Elena (Ilse Uitterlinden), die haar liet boeten voor de moord op haar zoon Koen (Sieg De Doncker). En ook de driehoeksverhouding tussen Niko (Jo Hens), Mieke (Caroline Maes) en Sam (Tinne Ceuppens) mondde uit in drama. De fans konden een uur lang nagelbijten van de spanning en worden nu met heel veel vragen de zomer ingestuurd. Drie personages overleven die zomer mogelijk niet…

Bekijk hier het slot van de spannende seizoensfinale:

Zoals Cédric (Yanni Bourguignon) en Lars (Kürt Rogiers) bijvoorbeeld. Zij werden het slachtoffer van het spelletje dat Elena met Véronique speelde. Ze delfde een graf voor Véroniques zoon en haar grote liefde, en zette haar voor een hartverscheurende keuze. “Tijd om te beslissen wie nu echt het belangrijkst is voor u. Veel zuurstof zullen ze niet meer hebben. Ik hoop dat je nog op tijd bent om er één levend op te graven…”, klonk het koudweg. Véronique koos voor Cédric, maar trof tot haar verbazing Yoko (Cyra Gwynth) aan in de kist. De kist van Lars en Cédric liep ondertussen vol met water. “Koen was alles voor mij. Nu staan we quitte”, triomfeerde Elena. Een bloedstollende cliffhanger.

Tussen Niko, Mieke en Sam liepen de gemoederen hoog op. Mieke ontdekte namelijk dat hun draagmoeder Sam niet zwanger is van een anonieme donor, maar wel door bedrog van haar eigen man Niko. Een donderslag bij heldere hemel. Tussen Sam en Mieke kwam het tot een gevecht, waarbij Sam met haar buik tegen de tafel botste. Wat er nadien is gebeurd, is één groot mysterie. De kijker zag alleen dat Rudi (Werner De Smedt) en Zjef (Jan Van den Bosch) bij hun thuiskomst bloed aantroffen in een lege brouwerij. Van wie is dat bloed? Waar is Mieke? En waarom vluchten Niko en Sam voor de politie? Veel vragen, die na de zomer een antwoord kennen.

Een andere verrassende twist was te zien bij Raven (Aaron Blommaert) en Jill (Britt Das). Zij vierden hun radio-optreden bij Qmusic op café, maar het bleef niet bij vieren alleen. Het kwam tot een innige kus tussen beiden. Betekent die kus het einde van zijn relatie met Louise (Charlotte Sieben)?

Brahim & Jelle beleven de zomer van hun leven in nieuwe zomerse webreeks op VTM GO

Terwijl drie personages de zomer mogelijk niet overleven, beleven Brahim (Amine Boujouh) en Jelle (Maarten Cop) dan weer de zomer van hun leven. In ‘Brahim & Jelle: onbreekbare vriendschap?' worden ze gevraagd om op de luxueuze villa van regisseur Steve Bervoets te letten, een rol voor Jan Kooijman. Wat begint als een dikke vette party met muziek, drank en ritjes in een luxe-auto neemt al snel een verrassende wending. Wanneer alles misloopt, komt hun vriendschap onder druk te staan. Houden Brahim en Jelle een stevige kater over aan hun belevenis? Hoe ver reikt de vriendschap? En is hun band kapot te krijgen?

Naast Amine Boujouh, Maarten Cop en Jan Kooijman zijn ook Lisa Gerlo en Anouck Luyten in de webreeks te zien. Zij geven respectievelijk gestalte aan Jana, een buurmeisje van de regisseur, en Gina, een stoere vrouw die onverwacht in het verhaal opduikt. De eerste aflevering van ‘Brahim & Jelle: onbreekbare vriendschap?' is nu te zien op VTM GO. Nadien staat er elke vrijdagochtend een nieuwe aflevering online. Via VTM GO+ is de reeks nu al volledig te bingewatchen.

