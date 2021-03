“Ja, die kennen we…”: wat als plots je onenightstand voor je staat in ‘Uit De Kleren’?

In ‘Uit De Kleren’ geven wekelijks zes Vlaamse singles, die vreemden voor elkaar zijn, zich - letterlijk - bloot op de eerste date. Maar wat als plots iemand voor je staat die je toch al kent? En het ook nog eens een onenightstand blijkt te zijn? Dat overkomt kapper Yoran (28 uit Gent) en saxofonist Jarne (22 uit Neerpeelt) morgen, dinsdag 9 maart om 21.55, in een nieuwe aflevering van de datingshow bij VTM 2. “Toen ik Jarne zag dacht ik: ja, die kennen we… Na de eerste kennismaking hebben we eens afgesproken voor een filmavond en is hij blijven slapen”, aldus Yoran. De twee hebben al eens de lakens met elkaar gedeeld, maar van uitvoerige gesprekken was er toen geen sprake. Morgen krijgen Yoran en Jarne de kans om elkaar beter te leren kennen en samen uit te zoeken of het iets kan worden tussen hen.

Ook vier andere vrijgezellen beginnen hun date waar die normaal eindigt: in bed. Paaldans-hobbyist Lotte (21 uit Herselt) deelt de lakens met de ambitieuze Mathieu (26 uit Brugge), die zaakvoerder én chef is van zijn eigen restaurant. En de avontuurlijke Julie (25 uit Antwerpen) brengt een intiem half uur door met hardstyle-fan Benjamin (25 uit West-Vlaanderen).

