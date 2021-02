It’s a small world, ook in Spanje

It’s a small world, zoveel is zeker. En jawel, ook in Spanje. In Costa Belgica van maandag 1 maart om 22.20 bij VTM 2 nemen makelaars Matti en Timo van Global Spain klanten Veerle en Gert mee naar een appartement. Zij zoeken een buitenverblijf met een budget van € 200.000. Dat hun buren bekenden blijken te zijn, lijkt dan ook mooi meegenomen want goede buren hebben is een belangrijke meerwaarde.

Je moet het maar doen: alles achterlaten en in een nieuw land aan je toekomst bouwen. Gelukkig heeft makelaar Steve van Lavanda Real Estate zijn echtgenote en hun twee kinderen dicht bij hem. Ria en Daniel, de ouders van Steve hielden hun kleinkinderen 2 à 3 keer in de week bij en plots viel dat weg wanneer Steve met zijn gezin naar Spanje verhuisde. Ze hebben dan besloten om ook de stap te zetten en permanent in Spanje te gaan wonen en daar hebben ze nog geen minuut spijt van gehad.

En ook Michel is op zoek naar een Spaanse woning. Niet enkel voor hem, maar ook voor zijn mama en zijn twee kinderen. Annick en haar dochter Joyce bezoeken drie panden met hem. Het terras van één ervan laat Michel helemaal wegdromen, hij voelt zich zelfs even ‘king of the world’.

Bekijk hier de preview:

De afleveringen van Costa Belgica zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .