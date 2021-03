‘It’s a dirty job, maar iemand moet het doen’: VTM 2 volgt mensen met ‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’

Het schoonmaken van zwaar vervuilde huizen met achtergelaten etensresten, het reinigen van overvolle mobiele toiletten op parkings en het bestrijden van ratten- en kakkerlakkenplagen. Het is geen job als een ander. Ook al wil niemand het doen, toch moet iemand het doen. In de nieuwe realityreeks ‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’ volgt VTM 2 vanaf maandag 15 maart verschillende Vlamingen die als professionele cleaners beginnen waar anderen geen begin zien en vaak de meest hallucinante situaties meemaken.

VTM 2 laat de kijkers onder andere binnenkijken bij mensen die hun huizen erg verwaarlozen. Langs de buitenkant is er vaak niets te merken, maar eenmaal de deur opengaat lijkt het alsof er binnen een vuilniswagen zijn lading heeft gelost. Hoe kan iemand het zo ver laten komen? En waar moet je beginnen? Deze mensen met ‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’ werken in de meest erbarmelijke omstandigheden en oefenen door weer en wind hun passie uit.

Bekijk hier de eerste beelden van ‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’:

Zij zijn de mensen met ‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’:

Annelies (41 uit Zomergem) en Tim (40 uit Zomergem)

“Ooit was er een huis waarin een man woonde die vijf jaar geen toilet had. Hij deed zijn behoefte in doosjes en het hele huis stond vol. Je moet tegen een stootje kunnen in onze sector.”

Annelies en Tim zijn een ex-koppel en hebben samen het schoonmaakbedrijf Clean2Invest. Als partners in crime richten ze zich op het gebruiksklaar maken, opruimen en schoonmaken van woningen die soms zwaar vervuild zijn. Ook al hadden ze allebei een andere carrière in het verleden, het was een uitgemaakte zaak dat dit hun toekomst werd.

Elke (30 uit Antwerpen) en Stan (60 uit Antwerpen)

“Wij gaan altijd een job hebben, want mensen blijven naar het toilet gaan.”

Stan en Elke zijn niet alleen vader en dochter. In het dagelijkse leven pakken ze samen overal te lande verstoppingen en allerhande sanitaire problemen aan.

Tim (36 uit Zemst)

“Ik heb al schrik voor als mijn dochter ooit een spreekbeurt moet geven op school over de job van haar vader. Ze zal zeggen: 'iets wat anderen niet willen doen, juffrouw'.”

Tim omschrijft zichzelf als ‘de mister Proper van Zemst en omstreken’. Hij runt een schoonmaakbedrijf en wordt ook regelmatig ingeschakeld om erg vervuilde of verwaarloosde woningen te ontruimen.

Willy (62 uit Stekene)

“Hier zitten we letterlijk in de shit. Het toilet is op z’n deur gevallen en dat is niet goed. De stront hangt overal.”

De immer vrolijke Willy reinigt dag in dag uit mobiele, openbare toiletten. Dat de menselijke resten hem af en toe om de oren vliegen, kan hem niet deren. Willy is de 60 gepasseerd, maar is nog niet van plan om te stoppen.

Kevin (26 uit Aalst)

“Het is vaak dweilen met de kraan open. Het kan goed zijn dat wij een sluikstort hebben opgeruimd en dat het twee uur later weer vol staat.”

Kevin maakt deel uit van de Aalsterse reinigingsdienst. In de volksmond ook wel ‘de koisploeg’ genoemd. Elke dag gaan ze op pad om het zwerfvuil te verzamelen en weg te brengen. Ze werken ook samen met de milieupolitie om sluikstorters op te sporen en te straffen.

Niet voor publicatie :

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be

Uitgebreid fotomateriaal vind je op foto.dpgmedia.be

De bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode:

<div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/200841?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>