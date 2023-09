Isabelle & Matthieu, en Fleur & Alexander zeiden ja!

Maandagavond 11 september waren zowel de spanning als de opluchting doorheen het scherm voelbaar tijdens de tweede aflevering van Blind Getrouwd. Zo zenuwachtig Isabelle, Matthieu, Alexander en Fleur waren in de uren voor hun huwelijk, zo enthousiast waren ze wanneer ze mekaar voor het eerst zagen in het gemeentehuis, luttele seconden voor hun jawoord.

​Isabelle & Matthieu, en Alexander & Fleur zeiden ja!

IT Team Manager Matthieu (28), zei op de ochtend van zijn huwelijk nog het volgende: “Het gevoel dat ik hoop te hebben als die deuren open gaan en ik mijn vrouw zie, is “wauw”. Dat ze daar met een big smile staat, stralend en gelukkig.” En dat is exàct hoe de 26-jarige hotelmanager Isabelle Matthieu tegemoet liep. Matthieus eerste reactie was er dan ook eentje om in te kaderen: zijn mond viel letterlijk open, en zijn eerste woorden waren - net zoals hij had gehoopt - “Woooow”.

Ook Isabelle was in de wolken met haar kersverse man: “Ik vind het echt ne superknappe. En gewoon ook hoe hij daar stond, met zijn glimlach en schijnbaar heel blij om mij te zien. Dat gaf mij meteen al een heel geruststellend gevoel. Zo van: het is nu al OK. Het was echt al een hele fijne eerste klik. Als we die lijn doorheen het hele experiment kunnen doortrekken, gaan we hele leuke tijden tegemoet.”

Bekijk de beelden hier:

Meneer en mevrouw Scherpereel - Billiet maken de Blind Getrouwd-stellen compleet. Alexander (28) en zijn schoonfamilie begonnen meteen honderduit te praten, maar toen Fleur (28) de trouwzaal binnen stapte, werd het even heel stil.

“Ik keek naar haar en mijn eerste indruk was echt van: amai, wat een knappe madam. Slank, mooie uitstraling, ja… dan smelt je wel eventjes”, klonk het bij Alexander. Ook Fleur was in de wolken met haar match. “Ik heb me de hele ochtend zo emotioneel gevoeld, maar dat gevoel maakte instant plaats voor een gelukkige glimlach, stuntelig gegiechel en wat raar doen waarschijnlijk ook (lacht).”

Bekijk de beelden hier:

Benieuwd naar de huwelijksfeesten van de 4 koppels? Die gingen allemaal door op dezelfde locatie, en na een receptie en petit comité voor familie en vrienden, vierden de 4 koppels de rest van hun trouwfeest uitbundig samen. Dat en nog veel meer, in aflevering 3 van Blind Getrouwd op maandag 18 september om 20u35 bij VTM.

