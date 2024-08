Is Joris nog te stoppen? De bom tikt genadeloos verder in nieuw seizoen van Familie

De hartslag van tv-kijkend Vlaanderen ging stevig de hoogte in tijdens de seizoensfinale van Familie. Die mondde uit in een tikkende tijdbom. Letterlijk. Bert Van den Bossche (Jan Sobrie) hield zijn vinger voortdurend aan de knop van zijn bom, die hij had klaargestoomd om de familie Van den Bossche definitief uit te schakelen. Tot hij plots van koers veranderde en Mieke (Caroline Maes) halsoverkop ten huwelijk vroeg. Het beeld ging op zwart en er volgde een ongeziene slotscène: een flashforward naar 3 januari 2025. Een knal. Stof. Ravage. En Mieke die in een trouwjurk over de vloer strompelt en bebloed neervalt. Welk drama heeft zich afgespeeld? En is Joris nog te stoppen in het nieuwe Familie-seizoen?

In de eerste nieuwe aflevering op maandag 26 augustus tikt de bom genadeloos verder. Na het onverwachte huwelijksaanzoek is de sfeer op het familiefeest van de Van den Bossches opperbest. Tot Joris’ buurvrouw plots de politie alarmeert omdat zijn woning onder water loopt… In paniek snelt Joris naar huis. Kan hij voorkomen dat het lijk van Leen (Cathérine Kools) in zijn badkamer gevonden wordt?

Ook bij Cédric (Yanni Bourguignon) slaat de sfeer om wanneer hij plots bezoek krijgt van Jill (Britt Das). Zij wil een gesprek en dropt daarin een bommetje. Bij de Van den Bossches groeit de ongerustheid ondertussen alsmaar meer wanneer Leen op geen enkel bericht meer antwoordt. Vooral Jan (Jef De Smedt) vraagt zich luidop af wat er aan de hand is en maakt zich zorgen. Komt de waarheid aan het licht?

En dan is er nog Stefanie (Jasmijn Van Hoof). Zij bleek zwanger te zijn van Lars (Kürt Rogiers), maar werd afgeluisterd door haar vader Benny (Roel Vanderstukken) toen ze hem het nieuws meedeelde. Ook dat verhaal kent nog een staartje in het nieuwe seizoen…

In de startaflevering van Familie wordt het ook een leuk weerzien met Yoko (Cyra Gwynth), die opnieuw haar opwachting maakt in de Jan & Alleman. En de kijkers maken bovendien kennis met een nieuw personage Karl, een rol voor Benjamin Opdebeeck. Karl is een ex-lief van Zjef (Jan Van den Bosch) en staat plots voor zijn neus in de Foodbar. Een ontmoeting die Zjef helemaal van zijn melk brengt en heel wat emoties teweeg zal brengen.

De Familie-fans hoeven zelfs niet tot maandag te wachten. Morgen, zaterdag 24 augustus om 17u05, kunnen ze bij VTM de spannende seizoensfinale herbekijken en op zondag 25 augustus zendt VTM om 17u10 de VTM GO-webreeks Het Ware Gelaat van Joris uit. Een dag later, op maandag 26 augustus om 20u05, is Familie dan helemaal klaar om het nieuwe 34ste seizoen aan te vatten.

Nieuw, nieuw, nieuw: de allereerste Familie-podcast Familieklap

In Familieklap, de gloednieuwe podcast voor en door Familiefans, blikken hosts Nona 't Jolle en Yoren Linsen vanaf 31 augustus elke zaterdag samen met een acteur terug op de afgelopen week. Welke verrassende plotwendingen kwamen er op de proppen? Zijn er hints of aanwijzingen die we gemist hebben? En welke scènes lieten de kijker met open mond achter? In de eerste aflevering op zaterdag 31 augustus voelen Nona en Yoren actrice Caroline Maes aan de tand over de allereerste Familie-week van het nieuwe seizoen. Familieklap is te beluisteren op alle podcastplatformen en ook te bekijken op VTM GO.

