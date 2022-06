Is het leven van rondreizende telewerkers wel zo mooi als het klinkt?

Door de coronapandemie is telewerken volledig ingeburgerd geraakt. Maar waarom zou je in België achter je bureau zitten, als dat even goed kan vanuit een zuiders land? Tegenwoordig kan iedereen werken op de meest idyllische plekken ter wereld, zolang ze maar een laptop en een internetverbinding hebben. Mensen die effectief die stap zetten, zijn digitale nomaden. Sinds het uitbreken van de pandemie is het fenomeen in opmars. En ook verschillende toeristische landen spelen in op deze trend en proberen de telewerkers te verleiden met belastingvoordelen, soepele visumprocedures en gratis kantoorruimtes. Maar is het eigenlijk wel zo mooi als het klinkt? Telefacts Zomer vertelt nu dinsdag 28 juni om 22u20 over de zoektocht van de digitale generatie naar zingeving en neemt de moderne manier van leven onder de loep.

De kijker maakt kennis met Yassin, een digitale nomade die de wereld rondreist. Elke dag post hij één video van één minuut over zijn avonturen onderweg. Zo probeert hij likes te scoren en geld te verdienen. “Ik kreeg hiermee miljoenen volgers. Ik wilde hen gewoon laten zien dat ze van het leven moeten proeven. Je hebt hier op aarde maar één missie te vervullen: leef je beste leven”, vertelt Yassin. Maar een nomadenbestaan is niet altijd rozengeur en maneschijn, dat zegt ook Jonna Kilian-Vostell die na 3 jaar ronddobberen op de oceaan heimwee krijgt naar huis. “Het is leuk om een mooie zonsondergang te posten en 1.000 likes te krijgen en te lezen: 'Knap, had ik jouw leven maar.' Maar uiteindelijk ben je alleen”, aldus Jonna.

Telefacts Zomer, nu dinsdag 28 juni om 22u20 bij VTM en op VTM GO .

