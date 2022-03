Intriges, frustraties, confrontaties maar ook veel vriendschap in reünie-aflevering van De Verraders

De finale is gespeeld, alle kaarten liggen op tafel. In De Verraders zagen afgelopen maandag 870.000 kijkers, goed voor 46,5% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld), hoe de bondgenoten aan het langste eind trokken. Niels Albert, Kim Van Oncen, Bart Kaëll en Ward Lemmelijn bleven als winnaars over uit de groep van 3 verraders en 15 bondgenoten. De groep komt nu donderdag 31 maart nog een keer samen in de reünie-aflevering van De Verraders, waarin Staf Coppens hen alle onbeantwoorde vragen voorschotelt. Confrontaties worden aangegaan, frustraties worden uitgepraat en mysteries worden opgehelderd.

De bekende Vlamingen nemen plaats op de sofa bij Staf en kijken samen naar de spannende finale, die voor velen nog een verrassing van formaat is. Eén vraag brandt op ieders lippen: waarom heeft Loïc gedaan wat hij heeft gedaan? “Ik vertrouwde niemand meer”, zegt hij daarover. “Ik was compleet paranoia en zo boos op Jamie-Lee toen.” Staf polst naar wat Walter vindt over de bijzondere zet van zijn collega-verrader. En heeft hij ondertussen al verteerd dat Jamie-Lee hem uit het spel heeft verbannen? Tijdens een gesprek laait de discussie alleszins op. “Er is nooit enig moment geweest van potentieel verraad van mij naar de verraders toe”, klinkt het stellig bij Walter. “Dat mag vandaag niet gebruikt of misbruikt worden om een eigen plan naar buiten te brengen.”

Eén van dé spraakmakende momenten was de moord op publiekslieveling Astrid. Hoe kijkt zij naar de wendingen sinds haar vertrek? Feit is dat het omstreden pact van wagon 1 ook tijdens de reünie nog steeds de gemoederen verhit. “Ik vind dat je eigen bondgenoten verloochenen”, aldus Astrid. “Iedereen is op een andere manier in het spel gegaan. Ik om verraders te ontmaskeren en voor de bondgenoten te strijden, anderen om te winnen. Ik ben geschrokken van de publieke opinie na de aflevering. Het was leuk om daar steun uit te krijgen.”

Bekijk de preview hier:

Kim, Niels, Bart en Ward gingen naar huis als eindwinnaars van het spel. Hoe hebben zij het spel beleefd? Zijn ze blij met hoe ze het hebben gespeeld? En waarom is Bart ‘de man van de pactjes’? Kim, Niels, Bart en Ward zijn bovendien niet de enige winnaars van De Verraders. Staf maakt in de reünie-aflevering bekend welke kijker het spel op vtm.be heeft gewonnen en de zilverstaven ter waarde van 8.400 euro opstrijkt…

