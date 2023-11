Internetfenomenen Jordy en Els gaan op zoek naar de ultieme televisieparels in ‘Het Beste van 2023’

Hij is de bekendste Leuvenaar van Leuven, zij een mondige Deerlijkenaar en “fulltime zotte doos”. Jordy en Els, de populaire typetjes uit het brein van Jonas Van Geel, doken het afgelopen jaar te pas en te onpas op op de sociale media van VTM om er hun ongefilterde mening te geven over wat er leefde in de (showbizz)wereld. Elke video haalde gemiddeld bijna een half miljoen views. De twee groeiden uit tot absolute publiekslievelingen en zijn nu helemaal klaar voor het grote werk: een gloednieuw, eigen tv-programma. In ‘Het Beste van 2023’ geven ze vanaf zondag 3 december hun ongezouten mening, gekruid met een vleugje humor, over de belangrijkste momenten van het voorbije televisiejaar. Welk fragment gaat aan de haal met de felbegeerde trofee voor ‘Het Beste van 2023’?

Jonas Van Geel: “Jordy en Els veroverden het voorbije jaar het internet met hun gevatte oneliners. Het is heel fijn om te zien dat de twee typetjes zo geliefd zijn bij het publiek. Iedereen kent ook wel iemand zoals Jordy of Els en net dat maakt hen zo toegankelijk. Jordy ging naar Ibiza voor zijn eigen SHORTIE op VTM GO en ondertussen wordt hij zelfs gevraagd als dj in discotheken over heel Vlaanderen. Een eigen televisieprogramma kon dus absoluut niet uitblijven en is de kers op de taart.”

Naast fenomenen Jordy en Els kruipen ook twee andere typetjes van Jonas gezellig mee in de zetel in ‘Het Beste van 2023’: de Antwerpse stylist Dominique en best friends Nora en Debora ofwel ‘de Ora’s’. Elke week becommentariëren ze de opvallendste tv-fragmenten van het jaar, telkens met een ander centraal thema. Wat is het beste televisiemoment van het afgelopen jaar? Wie is de pechvogel van 2023? Welke onverwachte verrassing staat op ons netvlies gebrand? En welke helden van het jaar verdienen de overwinning van kijkend Vlaanderen? Aan Els en Jordy de eer om de winnaar wekelijks te bekronen met de trofee voor ‘Het Beste van 2023’.

