Internationaal bejubelde serie Red Light vanaf maandag bij VTM

In Red Light spelen Carice van Houten (Sylvia), Halina Reijn (Esther) en Maaike Neuville (Evi) drie vrouwen met heel verschillende achtergronden wiens levens vervlochten raken. Sylvia, een prostituee, werkt in een bordeel met haar vriend en pooier, Esther is een bekende sopraanzangeres uit een welgesteld milieu en Evi is een gedreven politieagente die een grote zaak probeert te combineren met haar gezinsleven. Ze komen terecht in de gevaarlijke en intrigerende wereld van mensensmokkel, prostitutie en uitbuiting in Antwerpen en Amsterdam. Vanuit volledig verschillende werelden raken de levens van deze vrouwen gaandeweg met elkaar verweven en komen ze tot het besef dat ze elkaar nodig hebben om te overleven.

De cast bestaat naast de drie vrouwen uit Geert van Rampelberg ('Studio Tarara’, ‘De Infiltrant'), Koen de Bouw ('Glad IJs', ‘Professor T.’), Ruth Becquart ('Clan’, ‘Over Water'), Joren Seldeslachts ('Spitsbroers'), Sofie Decleir ('De Dag') en Jacob Derwig ('Klem').

Red Light kreeg reeds bij de première in Cannes veel belangstelling en uitmuntende recensies, zowel nationaal als internationaal. De beklijvende reeks viel internationaal ook meteen in de prijzen en won onder meer een Gouden Kalf voor Beste Serie op het Nederlands Film Festival. De serie werd ook gelauwerd met twee prijzen in Cannes: daar ontving de ploeg de Special Performance Award voor het acteerwerk van hoofdrolspelers Carice van Houten, Maaike Neuville, Halina Reijn en Geert Van Rampelberg, alsook de Prijs van de Studentenjury.

Het idee voor de serie is van Carice van Houten en Halina Reijn, ontstaan vanuit hun fascinatie voor het wereldwijde probleem van prostitutie en mensenhandel waar niemand de oplossing voor weet.

Aflevering 1 op maandag 30 augustus om 21u50 bij VTM

Na het plotse overlijden van haar vader kan sopraanzangeres Esther (Halina Reijn) haar man niet bereiken en besluit ze hem te gaan zoeken. Ondertussen krijgt politieagente Evi (Maaike Neuville) een moordzaak toegewezen die wordt gelinkt aan het van mensenhandel verdachte koppel Sylvia (Carice van Houten) en Ingmar (Geert Van Rampelberg). Sylvia krijgt van de politie een deal aangeboden om tegen haar partner Ingmar te getuigen, maar slaat dit af.

Red Light is een productie van Eyeworks Film & TV Drama en Hollands Licht, in coproductie met VTM en BNNVARA, in samenwerking met Man Up Film. De serie kwam tot stand met de steun van VAF/Mediafonds, The Netherlands Film Production Incentive en de Belgische Tax Shelter, en in samenwerking met SCIO Productions.

De afleveringen van Red Light zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .