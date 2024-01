Indrukwekkende ‘vierdraaiers’ laten de strijd tussen de coaches losbarsten in ‘The Voice van Vlaanderen’

Op vrijdag 26 en zondag 28 januari staan Natalia, Koen Wauters, Jan Paternoster en Mathieu Terryn gewapend met een rode knop in de frontlinie van The Voice van Vlaanderen, klaar om te strijden voor ongehoord straffe stemmen. Kan Natalia voor het derde seizoen op rij haar kroon behouden? Niet als het van Mathieu, Koen en Jan afhangt. “Het is welletjes geweest, het is aan ons. We gaan voluit voor de overwinning”, klinkt het strijdvaardig. Of gaat voor het eerst een talent uit The Voice Comeback Stage van vijfde coach Laura op VTM GO met de overwinning aan de haal? Enkele zogenaamde ‘vierdraaiers’ leggen de lat hoog en zetten de toon voor een seizoen dat barst van het talent. De zangtalenten zetten de coaches, die voor het eerst in de geschiedenis onbeperkt op hun rode knop kunnen drukken, meteen op scherp. Er wordt zelfs al een welgemikte superblock ingezet… Maar geen zorgen: kersvers presentatieduo Aster Nzeyimana en An Lemmens staan paraat om de strijd tussen de coaches in goede banen te leiden.

De vier coaches zijn niet aan hun proefstuk toe en Koen zit zelfs al voor het negende seizoen op rij in zijn draaistoel. Toch blijft het feit dat de ‘blind auditions’ écht blind zijn voor de nodige uitdaging zorgen. “Dat blijft toch wel een ding, ook na zoveel seizoenen van The Voice. Dat mensen je aanspreken omdat ze niet begrijpen dat je niet hebt gedraaid. Maar de mensen thuis zíen de talenten zingen. Ik denk echt dat dat een groot verschil is met wat wij moeten voelen”, beweert Koen. Is dat effectief zo? Kijkers kunnen zelf oordelen aan de hand van een indrukwekkende auditie.

Bekijk de preview uit de aflevering hier:

Deze kandidaten wagen op vrijdag 26 januari hun kans tijdens de eerste Blind Auditions van The Voice van Vlaanderen:

Charlotte (22 jaar, Bissegem) twijfelt vaak aan zichzelf en is niet overtuigd van haar eigen zangtalent, maar maakt ze indruk op de coaches met ‘Falling’ van Harry Styles?

Lucas (16 jaar, Oostkamp) schrijft muziek, acteert, speelt piano en leerde zichzelf gitaar spelen. Hij post graag filmpjes op Tiktok, waarvan er eentje met zo’n half miljoen views viraal ging. Gaat hij ook viraal met ‘Only Angel’ van Harry Styles?

Aimee (29 jaar, Hemiksem) verhuisde 3 jaar geleden met slechts drie koffers vanuit Zuid-Afrika naar België. Enter haar verslaving aan kringwinkels. Ze leerde Nederlands door naar VTM te kijken en werd zo fan van The Voice van Vlaanderen. Nu doet ze zelf auditie met ‘Black Horse And The Cherry Tree’ van KT Tunstall.

Jason (27 jaar, Herentals) zingt ‘The Whistler’ van The White Buffalo, een nummer over drankmisbruik. Het nummer heeft een speciale betekenis voor Jason.

Lune (23 jaar, Burcht) werd ingeschreven door haar zus Amber. Ze brengt ‘Out Here On My Own’ van Irene Cara, het lievelingslied van haar mama.

Sandy (18 jaar, Huizingen) zong tot nog toe alleen maar karaoke, maar droomde er altijd al van om deel te nemen aan The Voice van Vlaanderen. Dat doet ze nu met ‘When I Was Your Man’ van Bruno Mars.

Elke (49 jaar, Melsele/Beveren) waagde 9 jaar geleden haar kans in het tweede seizoen van The Voice en belandde in team Natalia. Schopt ze het deze keer verder dan de Battles? Met ‘Diane’ van Cam durft ze eindelijk een countrynummer te brengen.

Eloïse (25 jaar, Waver) heeft Amerikaans bloed door haar aderen stromen en heeft het druk, druk, druk. Ze is singer-songwriter, fitnessinstructrice, sales advisor en in een vorig leven ook model. Ze wil de coaches te overtuigen met ‘Love Song’ van Sara Bareilles.

Wout (24 jaar, Aalter) is vanaf seizoen 1 een grote fan van The Voice en droomde er sindsdien al van om zelf eens op het podium te staan. Die droom maakt hij nu waarmet met ‘1 + 1’ van Beyoncé.

Deze kandidaten wagen op zondag 28 januari hun kans tijdens de tweede Blind Auditions van The Voice van Vlaanderen:

Dmytro (29 jaar, Antwerpen) vluchtte voor de oorlog in Oekraïne en woont sinds 4 maanden in België. Voor de oorlog uitbrak genoot hij met zijn vrienden en familie van het goede leven en beleefde hij ‘golden rock and roll times’ met zijn eigen rockband. Toen hij in België aankwam voelde hij zich erg eenzaam. Hij brengt daarom ‘The Loneliest’ van Måneskin.

Sherina (32 jaar, Kuurne) durfde pas de stap te zetten om deel te nemen nadat ze zong op een trouwceremonie. Ze zingt ‘Love at First Sight’ van Kylie Minogue.

Charlotte (25 jaar, Aalter) zingt in twee bands en heeft dus al flink wat podiumervaring. Ze wil graag doorbreken als zangeres en het liefst met Nederlandstalige muziek. Ze brengt ‘Zilver’ van Pommelien Thijs.

Alec (20 jaar, Hemiksem) staat voor de eerste keer op een groot podium. Zijn familie was dan ook erg verrast toen bleek dat hij zich had ingeschreven voor The Voice van Vlaanderen. Ze hoorden hem nog niet vaak zingen, maar kunnen nu genieten van zijn versie van ‘Half A Man’ van Dean Lewis.

Yasmine (23 jaar, Brecht) deelde tijdens de finale van I Can See Your Voice al het podium met Natalia. Hopelijk palmt ze het publiek én de coaches opnieuw in met ‘Expectations’ van Lauren Jauregui.

Jamie (28 jaar, Stekene) vond tijdens een donkere en moeilijke periode zijn toevlucht in muziek. Hij zingt ‘Ordinary’ van Regi & Milo Meskens.

Marthe (18 jaar, Aalst) durfde zelf de stap niet zetten om deel te nemen, maar haar vriendinnen gaven haar het nodige duwtje in de rug. Ze brengt ‘Halley’s Comet’ van Billie Eilish.

Laura Tesoro is de vijfde coach in de exclusieve spin-off ‘The Voice Comeback Stage’ op VTM GO. Zij kan kandidaten die de andere vier coaches hebben laten schieten, oppikken in haar team en geeft hen een tweede kans om mee te dingen naar een plek in de liveshows.

De eerste Blind Auditions van The Voice van Vlaanderen, vrijdag 26 januari om 20u40 en zondag 28 januari om 20u00 bij VTM en ook op VTM GO.

The Voice Comeback Stage, vanaf 28 januari elke zondag na The Voice van Vlaanderen op VTM GO.

Niet voor publicatie :

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.



​De preview kan je overnemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/423126?autoplay=false&pip=false&single_play=true' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>

​