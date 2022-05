In ‘Sneak Peek’ kijkt Hakim binnen in de oogverblindende sneakercollecties van 10 sneakerheads

In de nieuwe VTM GO Shorties-reeks ‘Sneak Peek’ neemt sneakerlover Hakim Chatar de kijkers mee in de wondere wereld van de sneakers en de streetwear. Hij ontmoet makers, de grootste bekende en onbekende sneakerverzamelaars én verkent de roots van 's werelds populairste schoeisel. De eerste vijf afleveringen zijn vanaf woensdag 18 mei exclusief te bekijken op VTM GO. Hakim gaat daarin langs bij YouTube-fenomeen Acid, Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, styliste Farah El Bastani, acteur Nicolas Caeyers en sneaker-customizer Tijs Van Impe om een kijkje te nemen in hun riante sneakercollectie. Het is de eerste keer dat Hakim als host van een programma opduikt. Hij is alvast laaiend enthousiast om deze gloednieuwe bingeworthy VTM GO Shorties-reeks te delen met de kijkers.

“Ik heb al de helft van mijn leven een obsessie met sneakers. Die gaat van de meest basic witte Air Force One’s tot de exclusievere - en dus ook heel dure - stuks”, vertelt Hakim. "Het is een wereld op zich, die van de sneakerheads, en dus wilde ik wel eens in ‘lotgenoten’ hun schoenenkasten gaan neuzen. Ik kwam tot de conclusie dat lang niet elke sneakerhead z’n schoenen mooi ongedragen in de doos bewaart!”

Dit zijn de eerste vijf sneakerheads waarbij Hakim langsgaat:

Acid

​YouTube-sensatie Acid trapt de reeks af. Hij bezit een bonte verzameling sneakers waarvan de meeste duidelijk de sporen dragen van zijn grootste passie: skaten.

Conner Rousseau

Van Conner weet heel België dat hij wel eens een sneakertje durft te dragen onder zijn pak. Maar ook wanneer hij niet op audiëntie gaat bij onze koning, verkiest Conner steevast het hippe schoeisel. In de linnenkast van zijn ouderlijk huis treft Hakim zijn collectie witte sneakers aan: voor elke zitting een paar.

Farah El Bastani

VTM-styliste Farah steekt haar passie voor kleur en prints niet onder stoelen of banken. Dat zie je ook aan haar sneakercollectie: die gaat van plateauschoenen van Buffalo tot sneakers in alle kleuren van de regenboog.

Nicolas Caeyers

Bij acteur Nicolas Caeyers kom je binnen in een huis waarvan de geur doet denken aan een boetiekhotel, aldus Hakim. Zijn sneakers? Die liggen overal verspreid. Zijn meest dierbare paar is er één die hij kreeg van Virgil Abloh, de intussen overleden bezieler van streetwear merk Off-White en creatief directeur van Louis Vuitton.

Tijs van Impe van Tazz Customs

Tijs moet zowat Vlaanderens grootste sneakerhead zijn. Zijn hele wereld draait rond sneakers. In ‘Sneak Peek’ toont hij hoe hij sneakers pimpt, als een schilder met zijn canvas. Na een burn-out vond Tijs zijn passie, en ondertussen zijn de wachtlijsten ellenlang.

‘Sneak Peek’: vanaf woensdag 18 mei de eerste vijf afleveringen op VTM GO . Met Shorties zoals ‘Sneak Peek’ maakt VTM GO korte programma's op maat van online kijkers.

