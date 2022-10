‘In Mijn Caravan’ duikt in de bijzondere wereld van de campingbewoner

“In mijn caravan ben ik superman”, zong Will Tura ooit. In Vlaanderen zorgen meer dan 250 campings voor een heerlijk vakantiegevoel. Maar voor zo’n 10 000 landgenoten is het kampeerleven ‘the way of life’. Zij verblijven dag in dag uit op ‘hun camping’. Soms omdat een hoop bakstenen hen eenvoudigweg niet gelukkig maakt, soms omdat het leven hen rake klappen gaf. In de nieuwe realityreeks ‘In Mijn Caravan’ bij VTM 2, poot human interest reporter Kristof Dewamme zijn caravan neer op enkele campings, op zoek naar de levensverhalen van deze supervrouwen en -mannen.

Kristof Dewamme werkte jarenlang achter de schermen bij Paul Jambers en Axel Daeseleire. Nu trekt hij voor het eerst alleen op pad om samen te leven en mee te leven met enkele vaste campingbewoners. Het is een verrassend allegaartje: ex-gevangenen, -daklozen, -verslaafden of mensen die in moeilijk vaarwater verkeren. Maar ook mensen zonder enige zorg aan hun hoofd die graag in de natuur leven of jonge mensen die een huis eenvoudigweg niet kunnen betalen. Met een lach en een traan ontdekt Kristof hun verrassende, boeiende, amusante en straffe levensverhalen. Hij dompelt zichzelf en de kijker helemaal onder in deze bijzondere wereld en ontdekt al snel dat de camping een baken van samenhorigheid, troost, veerkracht en optimisme vormt.

Kristof Dewamme: Ik heb samen met de campingbewoners geleefd, gegeten, gedronken, gelachen en geweend. Elk van hen heeft een verhaal dat amuseert, ontroert of tot de verbeelding spreekt. Het zijn vaak mensen die op een kruispunt in hun leven voor de caravan kozen. De camping en zijn bewoners vormen een warm deken rond de harde realiteit die sommigen hebben meegemaakt. Ik voelde vooral enorm veel positiviteit en dat heeft me ontroerd. Campingbewoners zijn stuk voor stuk veerkrachtige mensen die het leven op hun eigen manier omarmen en trotseren. Soms met een traan, vaak met de glimlach.

