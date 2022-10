‘Ik wil vrij zijn’: Gregory kiest na een zwaar ongeval voor een leven op de camping

Kristof Dewamme

Vanaf dinsdag 18 oktober om 21u35 bij VTM 2 trekt reportagemaker Kristof Dewamme op pad met zijn caravan. Zijn nieuwe ‘huis op wieltjes’ poot hij neer op verschillende campings doorheen Vlaanderen. In ‘In Mijn Caravan’ maakt hij kennis en leeft hij samen met verrassende en bijzondere mensen die resoluut kiezen voor een leven op de camping.

In de eerste aflevering van de nieuwe realityreeks ontmoet Kristof een heleboel kleurrijke figuren die het leven met een glimlach omarmen, al gaf dat leven hen soms rake klappen. Van de opgewekte Gregory - te herkennen aan de papegaai op zijn schouder, baret op het hoofd en whisky in de hand -, die na een zwaar ongeval koos voor een leven in de natuur, tot de 79-jarige campinguitbaatster Godelieve, die haar naam niet gestolen heeft en diepgelovig is. Van de donderende spraakwaterval René, die zijn dochter op 17-jarige leeftijd aan kanker verloor, tot ‘Petit Roland’, een hyperactieve vaandeldrager die Kristof volgens de regels van de kunst met de vlag leert zwaaien. Voor deze vaste bewoners van camping Ypra in het West-Vlaamse Heuvelland en camping ‘T Heultje in het Kempische Westerlo vormt ‘hun’ camping een warm deken van samenhorigheid en vrijheid.

Bekijk hier de eerste beelden van ‘In Mijn Caravan’:

