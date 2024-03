“Ik heb K3 18+ gemaakt!”: K3’tjes worden een ‘Beest’ op song van Laura Tesoro in Liefde voor Muziek

Op dinsdag 19 maart valt Laura Tesoro van de ene verrassing in de andere in de tweede aflevering van Liefde voor Muziek. Daarin gaan haar muzikale collega’s aan de slag met haar repertoire en vooral K3 maakt daarbij een opvallende en gewaagde keuze. Hanne, Marthe en Julia laten de felle kleuren links liggen en verschijnen in een pikzwarte latexjurk voor hun performance op Beast, waar ze de kinky versie Beest van maakten. “Toen we ermee aan de slag gingen beseften we: dit is een ander thema dan waar we normaal over zingen. Voor jou stappen we uit onze comfortzone”, lacht het drietal. “K3 in het zwart, is dat ooit al gebeurd? Ik heb K3 18+ gemaakt!”, merkt Laura op.

Bekijk de teaser hier:

Ook Jasper tovert een verrassende versie uit zijn hoed. Hij vormt Laura’s Eurovisiesongfestival-nummer What’s The Pressure om tot een ‘donkere The Weeknd meets Jasper Steverlinck’-versie en zorgt zo alweer voor een ultiem kippenvelmoment. De bewerking van Clouseau is voor Laura extra bijzonder, want exact 10 jaar geleden drukte Koen voor haar af in The Voice van Vlaanderen. “Als dat niet gebeurd was, had ik hier nu niet gezeten”, beseft Koens poulain. “Dat jullie nu een nummer van mij coveren is heel heel cool.” Koen en Kris kozen voor Hold On, dat Laura voor haar mama schreef toen die door een moeilijke periode ging. “Ik zag het jou ooit live brengen en had echt kippenvel. Ik vind het een fantastisch mooi nummer”, aldus Koen met een licht stresske.

“Ik ben fan van Laura Tesoro. Van de mens en van de zangeres”, weet Stan Van Samang. Hij koos een song die Laura in volle coronapandemie zong in een leeg Koninklijk Circus. “Dat heeft me toen erg gepakt, ik vond dat heel graaf.” Stan giet zijn persoonlijke saus over Strangers, het duet dat Laura zong met Loïc Nottet. Suzan & Freek kozen één van de weinige ballads van Laura. Ze vormen Not Easy om tot Liefde Gegeven en weten Laura daarmee tot tranen toe te beroeren. Tourist LeMC maakt Laura blij met zijn keuze voor Press Pause. “Ik heb het wel helemaal binnenstebuiten gedraaid”, teast Tourist, waarna hij Laura meeneemt op zijn bijzondere trip.

Regi’s keuze lag voor de hand: Higher. “Als je dat tempo verdubbelt, kom je in mijn winkel terecht”, motiveert hij. “Ik ben de laatste tijd fan van eighties en dat past hier compleet. Ik heb mijn oude drumcomputers dus nog eens uitgehaald.” Johannes Genard verrast Laura met zijn keuze voor Ooit Zal Ik Gaan uit de animatiefilm Vaiana, waarin ze haar stem verleende aan het hoofdpersonage. “Ik kon het niet maken om een ander liedje te brengen, want dit is mijn dochter haar lievelingsliedje”, vertelt hij. En zo zingt Johannes voor het eerst in het Nederlands. Laura keert voor haar tribute song terug naar het seizoen dat ze samen met Jan Leyers beleefde en brengt nog één keer haar prachtige versie van de Soulsister-hit Changes.

Liefde voor Muziek kwam tot stand in samenwerking met SABAM, omdat het schrijven van liedjes erkenning verdient.

