“Ik heb denk ik al 15 à 20 standjes van de Kamasutra gedaan”: voor het eerst gaan twee 40’ers ‘Uit De Kleren’

Morgen, dinsdag 23 februari om 21.50, duiken voor het eerst twee 40’ers samen in hun ondergoed tussen de lakens in ‘Uit De Kleren’ bij VTM 2. Wendy (45 uit Petegem-aan-de-Leie) is naar eigen zeggen op zoek naar iemand die even prettig gestoord is als zij. Vindt ze haar soulmate in Philip (40 uit Bocholt), die een ruiger kantje blijkt te hebben? “Ik heb denk ik al 15 à 20 standjes van de Kamasutra gedaan”, verklapt hij. Is het intiem half uur voldoende om samen het bed te verlaten én misschien zelfs voor de eerste kus? “Ik durf wel te kussen op de eerste date. Schoenen moet je ook eerst passen voor je ze koopt hé”, aldus Wendy.

Naast Wendy & Philip gaan ook vier twintigers ‘Uit De Kleren’ op hun eerste date. Zo kleden Jonas (20 uit Ninove) & Arno (21 uit Langemark-Poelkapelle) elkaar uit tot op het ondergoed. “Dit is een van de spannendste dingen die ik al heb gedaan. Een sprong in het diepe en je weet niet waar je zal belanden. Of ja, in een bed natuurlijk”, lacht Jonas. Angelique (23 uit Edegem) & Wouter (20 uit Antwerpen) ontdekken onder andere elkaars beste dansmoves en de gekste plek waar ze al seks hadden. “Ik experimenteer wel graag”, klinkt het bij Wouter. Dat belooft!

