“Ik ga winnen”: André Hazes neemt geen blad voor de mond tijdens de finale van The Voice Senior 2020

‘Grave wijven’, heel veel fun, kibbelende coaches en een overvloed aan emotionele momenten. De voorbije weken vulde The Voice Senior de huiskamers van telkens meer dan 1 miljoen Vlamingen. Acht stemmen zijn overgebleven en klaargestoomd door coaches André Hazes, Walter Grootaers, Sam Gooris en Karen Damen voor de grote finale die nu vrijdag 11 december om 20.40 te zien is bij VTM. Tijdens die eindstrijd zingen de kandidaten én de coaches de pannen van het dak en duikt ook Soulsister op voor een spetterend optreden. Op het einde rest er nog maar één vraag: wie wordt ‘The Voice Senior’ van 2020?

In de finale zetten de 60-plussers een allerlaatste keer hun beste muzikale beentje voor. Hun stembanden zijn gesmeerd, outfits ‘on point’ en hun coaches zitten klaar om te supporteren vanaf de zijlijn. Iedere finalist brengt één solonummer waarmee ze hun coach moeten overtuigen om hen mee te nemen als ‘topfinalist’ naar de eindmeet. Deze 4 talenten brengen nog een laatste finalelied en proberen daarmee de digitale publieksjury te overtuigen. Zij bepalen wie de winnaar van The Voice Senior 2020 wordt, een eigen single mag opnemen en naar huis gaat met een spaarpot van 10.000 euro.

Dat er alleen maar toppers in deze finale zitten, beamen ook de coaches. André is er zelfs rotsvast van overtuigd dat de overwinning al binnen is: “Ik heb de twee meest uitgesproken stemmen van het hele programma in mijn team. Ik ben er heilig van overtuigd dat ik dit ga winnen!” Karen heeft een week niet geslapen van de spanning: “Ik wil dit nooit meer doen. Ik heb de twee beste kandidaten en ze zijn allebei van topniveau in hun eigen genre.” Bij Sam wordt het ‘warm aan de billen’ maar hij blijft zijn bescheiden zelve: “Bedankt dat ik met jullie mocht samenwerken, ik heb genoten van de afgelopen weken!” En ook Walter blikt nu al tevreden terug op het avontuur: “Het was fantastisch om met deze mensen te werken. Als ik hen vroeg om muzikaal iets uit te proberen, dan deden ze dat direct.”

Kleine position switch in de presentatie: omdat An Lemmens een zware verkoudheid had op de dag van de opname, werd ze vervangen door Sean Dhondt, de winnende coach van The Voice Kids-editie 2020. Tijdens de opname van de finale werden de coronamaatregelen van dat moment gevolgd.

Met deze nummers knallen de finalisten van The Voice Senior nog een laatste keer dit seizoen:

TEAM KAREN

Eddie - 64, Antwerpen - zingt in de finale Kiss van Prince

Marie-Jeanne - 63, Halen - zingt in de finale Past The Point of Rescue van Mary Black

TEAM SAM



Doortje - 80, Mol - zingt in de finale Habanera van Bizet

Didier - 61, Zwevegem - zingt in de finale My World van Engelbert Humperdinck

TEAM ANDRÉ



Roland - 66, Essen - zingt in de finale Solitary Man van Neil Diamond

Hedwig - 69, Iddergem - zingt in de finale She van Elvis Costello

TEAM WALTER



Robin - 74, Lint - zingt in de finale Handle With Care van The Traveling Wilburys

Gerda - 63, Geel - zingt in de finale Sacramento van Middle of the Road

De afleveringen zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.