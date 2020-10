“Ik ben Remco”: Telefacts NU volgt jaar lang exclusief wielertalent Remco Evenepoel

“Ik ben Remco Evenepoel. 2020 wordt een zot jaar. Een jaar vol dromen. Hopelijk komt er hier en daar eentje uit.” Zo begon de documentaire waarin VTM-wielerjournalist Merijn Casteleyn in januari een jaar lang exclusief in het spoor kon zitten van een van de grootste Belgische wielertalenten in jaren. Het werd een heel bijzonder jaar met vele hoogtes, maar vooral met een verschrikkelijk dieptepunt. Bij al die momenten was Merijn Casteleyn er steeds bij. Telefacts NU brengt morgen, dinsdag 6 oktober om 21.45, deze exclusieve documentaire "Ik ben Remco" bij VTM.

Volgens Remco Evenepoel zelf toont de documentaire de échte Remco: “Het voelde niet aan alsof ik het hele jaar gevolgd werd. Zo wilde ik me soms vóór een belangrijke wedstrijd volledig kunnen focussen, en dat zie je dan ook mooi in de documentaire, maar na die wedstrijd blikken we dan samen terug op mijn hotelkamer. Ik ben dus altijd gewoon mezelf gebleven, had vaak niet eens meer door dat er een camera bij was, en dat is heel fijn."

Evenepoel wint aanvankelijk ook alle wedstrijden waar hij startte. Maar z'n grootste doelen moesten nog komen: Ronde van Lombardije, WK, Giro. Ook dáár wou hij winnen. In de Ronde van Lombardije verliep alles volgens plan. Tot die fatale val. Seizoen voorbij. En bijna z'n wielercarrière.

Remco Evenepoel: "Het mooie is dat de documentaire zowel de hoogtepunten als het dieptepunt laat zien. Want er zaten ook echt straffe, sterke hoogtepunten in mijn seizoen. Ik voelde me super. Toen ik viel in de Ronde van Lombardije viel ik dan ook figuurlijk, van de fleur van mijn leven naar het diepste dal. Maar in de 6 weken die daarop volgden, heb ik ook veel geleerd, ik zie nu het positieve ervan in. Mede dankzij de onvoorwaardelijke steun van mijn ouders, mijn vriendin en de hele ploeg van Deceuninck-Quick-Step, kijk ik nu vooruit. Ik bekijk alles wat er gebeurd is als een springplank in m'n carrière, naar hopelijk een nóg hoger niveau."

In “Ik ben Remco” kon Merijn Casteleyn er overal bij zijn: wanneer Remco wint, wanneer hij in z'n hotelkamer trots geniet van al z'n leiderstruien, wanneer hij in tranen uitbarst na een emotionele zege voor een gevallen ploegmaat. Maar ook wanneer hij diep naar beneden valt, over een muurtje in de Ronde van Lombardije. Samen met zijn entourage zien we hoe Evenepoel in de afdaling van de Muro di Sormano door het oog van de naald kroop.

Merijn Casteleyn: "Als je over een rollercoaster spreekt, dit was er wel één... Ik hoorde en zag Remco dromen op z'n hotelkamer in Calpe, in januari. Ik genoot mee van z'n straffe stoten, en van z'n jeugdige enthousiasme, z'n oprechtheid. In Italië kreeg ik een krop in de keel toen hij viel. Maar daarna, bij hem thuis, zag ik meteen weer een strijdvaardige Remco. En dat alles krijgt ook de kijker te zien, want Remco, z'n familie en de ploeg hebben ons er altijd en overal bij gelaten. Ook op het zwaarste moment dat je je kan voorstellen, wanneer ze hun zoon of vriend tijdens de koers het ravijn in zien gaan."

