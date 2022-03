“Ik ben een verrader”: Loïc zorgt voor een plottwist van jewelste in De Verraders

Opschudding alom vanavond in De Verraders. Geen enkele bondgenoot werd vermoord en ook op de vraag wie de groep uit het kasteel zal verbannen, kregen de kijkers nog geen antwoord. Het spel nam immers een onverwachte wending en aan de basis van die plottwist lag niemand minder dan verrader Loïc. Hij verbaasde iedereen aan de ronde tafel met een mysterieus plan. “Ik ben een verrader”, klonk het plots. Waarna Loïc een speech begon die de bondgenoten én verrader Jamie-Lee helemaal in shock achterliet.

“Vanaf dag 1 heb ik een belofte gemaakt, een pact met de mensen uit mijn wagon”, stak Loïc van wal aan de ronde tafel. “We hebben die gemaakt toen we nog niet wisten of we bondgenoot of verrader gingen zijn. Als bondgenoot verban je nooit iemand uit je eigen pact. Als verrader doe je er alles aan om niemand te vermoorden uit je eigen pact. Dat was mijn code daarrond. Daar wou ik naar leven in dit spel. Als dat pact dan verbroken wordt, dan bloedt mijn hart. Wel, ik wil nu graag proberen het verschil te maken. Stem allemaal unaniem op mij. Want belofte maakt schuld: vanavond vertrekt een tweede verrader. Ik ben een verrader.”

Bekijk het de speech van Loïc hier:

Met die verrassende woorden bracht Loïc alle deelnemers van hun melk, bondgenoot Niels op kop. “Ik wil eindigen als bondgenoot”, vertrouwde Loïc hem toe. “Ik vind dat mijn taak erop zit. Ik heb mijn spel gespeeld en wil er op die manier uitgaan.” De mindgame bracht Niels compleet in de war, zelfs tot tranen toe. “Er klopt iets niet. Wat is de redenering daarachter? Ik ben volledig zot gedraaid. Volledig. Het is de eerste keer dat ik dat voorheb in 7 jaar na het stoppen van mijn carrière. Shit man”, klonk het. Ook Jamie-Lee bleef verbaasd achter: “Ik wist totaal niet waar hij naartoe ging. Ik dacht dat hij een speech zou geven over Hannelore, maar ik was oprecht in shock. Dan is alles ontploft. Letterlijk alles is gewoon ontploft.” Hoe draait het plan van Loïc uit? Wie wordt verbannen? En wat heeft het spel nog allemaal in petto?

