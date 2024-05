IJzersterke advocate Davina Simons dreigt breekpunt te bereiken in Special Forces 

Onder de Zuid-Afrikaanse zon krijgen rekruten Davina Simons, Loïc Van Impe, Ine Beyen, Olivier Deschacht, Jan Bakelants, Geert Meyfroidt, Ismaïl Abdoul en Saïd Boumazoughe het steeds zwaarder. Davina, Ine en Jan voerden de durfsprong vorige week succesvol uit. Acteur Saïd slaagde er niet in zijn angsten te overwinnen en dat knaagt. “Dit is echt falen”, klinkt het. Ex-bokskampioen Ismaïl daarentegen sprong onbevreesd in het diepe en kwam ongelukkig neer in het water. “Dat is in het verleden mijn probleem geweest, ik heb nooit schrik gehad”, klinkt het. Terwijl Ismaïl een medische check-up krijgt, gaat voor de rest van het team de opleiding genadeloos verder. Tijdens de eerste twee dagen van de Special Forces-opleiding ging vooral ex-wielrenner Jan Bakelants niet zo zorgvuldig om met zijn materiaal. En daar moet de hele groep nu voor boeten… Meerdere rekruten, waaronder de strijdlustige advocate Davina Simons, dreigen hun breekpunt te bereiken…

“Het is geen straf maar een leermoment om in de toekomst erger te vermijden”, klinkt het bij chef Bram wanneer ze halt houden aan een steile bergpas. Met rugzakken moeten de rekruten in looppas de twee kilometer lange berg op. Chef Kevin geeft het tempo aan en het duurt niet lang of het team zit alweer volledig in het rood. En wanneer de rekruten denken dat het voorbij is, moeten ze de zware beproeving herhalen binnen dezelfde tijd. Met de vermoeidheid in de benen staan ze voor een zware taak. Vooral over Davina maakt de groep zich zorgen. Als fysiek sterke kandidaat wil tv-kok Loïc Van Impe zich opofferen in een poging om haar te redden… “Ik sleur haar mee en trek haar naar boven. Ik kan niet afgeven op iemand die minder goed loopt want ik weet dat ik op andere missies een blok aan het been zal zijn. Het is een groepsprestatie.” Ondanks hun doorzettingsvermogen bereiken ze net buiten de tijd de eindmeet. Welke consequenties staan hen te wachten? En heeft Davina de kracht om die nog te trotseren? ​

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Het team werd zowel fysiek als mentaal al zwaar op de proef gesteld. Sommige rekruten zitten bijna op hun limiet en de opleiding is nog niet halfweg. Na hoogtevrees worden de rekruten geconfronteerd met een volgende angst: claustrofobie. In totale duisternis moet iedere rekruut door een meterslange smalle pijp kruipen, een lamp vinden en GPS-coördinaten onthouden. Maar wat ze niet weten, is dat het einde van de pijp onder water ligt en ze opnieuw hun waterangst moeten overwinnen. Dat zorgt bij meerdere rekruten voor paniek en onzekerheid. Wie kan zich focussen en de missie voltooien? Vooral Jan heeft iets goed te maken en moet zich bewijzen...

