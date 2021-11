Iceberg! Bart Kaëll & Julie Van den Steen en Jef Neve & Natalia worden Jack & Rose op de Titanic

Vorige week waren 700.000 kijkers getuige van de heuglijke wedergeboorte van het Safety First-team. Bij de gratie van de broertjes Coppens maakten Matteo, Bruno, Ruth en Tim hun rentree in deze wereld, goed voor 38,8% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld). Nu zondag 14 november hebben Staf en Mathias echt kosten noch moeite gespaard. Speciaal voor Natalia & Jef Neve en Bart Kaëll & Julie Van den Steen doken ze 3800 meter diep de Atlantische Oceaan in om daar de Titanic op te vissen. Met deze Titanic twee-punt-nul mogen de duo's een reis naar New York aanvatten.

"Ik vind het fantastisch," zegt Bart. "Hoe hoger en dieper de golven gaan, hoe beter." Julie denkt daar anders over: “Ik moet direct overgeven dan." Wanneer de duo's vernemen dat ze op reis mogen naar New York, vergeet Natalia even aan welk programma ze deelneemt: "New York? Maar niet langer dan vijf dagen he". “Oh, we zijn Jack en Rose op de Titanic”, roept Jef uit. “Ge weet toch wat er met die boot gebeurt he. Die zinkt!”. Natalia ziet de bui al hangen: “We gaan nat worden, ik voel het.”

Tijd om het anker te lichten en de motoren te starten. Vol goede moed vertrekken de bekende duo's op reis maar al snel slaat het noodlot toe. Terwijl het water het schip binnenstroomt, haalt Bart Kaëll de oermens in zichzelf naar boven. Om gered te worden, zullen ze allemaal tot het uiterste moeten gaan want nog nooit was fysieke kracht en volharding zo belangrijk als nu. Overleven de schipbreukelingen het ijskoude water? Kunnen ze zich vastklampen aan de boeg van het zinkende schip? Het antwoord op zondag 14 november om 19u55 bij VTM.

