Huppelend Radijsje is uitgezongen in The Masked Singer

Hij heeft nu al voor het televisiemoment van het jaar gezorgd. Vanavond kroop Erik Van Looy uit het kostuum van Radijsje en daar had hij maar liefst twee assistenten voor nodig. Het energiek en huppelend Radijsje werd in de tweede show van The Masked Singer ontmaskerd nadat heel wat kijkers en ook het speurdersteam de stem van Erik hadden herkend. Voor hem komt zo een einde aan een doldwaas - en fysiek loodzwaar - avontuur. “Ik zen kapot jong”, klonk het helemaal buiten adem. “Radijsjes zijn heel energiek. En ik dacht: als ik veel beweeg gaan ze niet denken dat ik Erik Van Looy ben.”

“Dat is den Erik!”, merkte speurder en beste vriend Kevin Janssens nochtans vorige week al op bij de start van The Masked Singer. En ja, ‘den Erik’ zong de voorbije twee weken de pannen van het dak. “Ik zag het meteen zitten om mee te doen. En toen zeiden ze plots: je bent Radijsje. Ik dacht: hallo, wil je mij zo rap kwijt?”, lachte hij. Toen hij zijn nummer nog eens opnieuw moest zingen zonder masker, stuitte Erik op een probleem. “Ik heb eigenlijk vals gespeeld. Dat pak is heel groot, dus ik plakte de teksten van mijn nummers daar gewoon in. Het eerste liedje heb ik uit het hoofd geleerd, maar voor dit nummer moet ik even mijn tekst eruit halen… Er is hier ook een bar binnen”, klonk het al lachend.

Bekijk de video van de ontmaskering hier:

In Behind The Mask op VTM GO geeft Erik een inkijk in de voorbereidingen die hij voor The Masked Singer moest doorstaan. Hij vertelt waarom Radijsje maar één arm had en maakt kennis met het indrukwekkende pak. “Ik dacht eerst: wie heeft mij in fucking godsnaam Radijsje gemaakt? Ik wilde een cool pak en hoe kan je nu een cool pak maken van een radijsje? Maar dit is Radijs next level. Er was sprake van radijsjesangst omdat ik helemaal geen radijsjes lust, maar toen ik het zag voelde ik meteen liefde voor het pak.”

De camera’s zijn er ook bij tijdens de zangsessies en zijn allereerste dansles ooit. “Het was de eerste keer dat ik nuchter danste.” En een rondhuppelende radijs vertolken blijkt geen cadeau voor de conditie. Erik vertelt ook hoe hij zijn geheim al die tijd verborgen probeerde te houden. “Een van de moeilijkste momenten was toen Kevin een foto van een radijs stuurde. Ik ga niet liegen tegen Kevin, ik heb gewoon niet geantwoord.” Erik blikt met een goed gevoel terug op deze belevenis. “Ik ben heel blij dat ik heb meegedaan. Dit is misschien wel het strafste dat ik ooit heb meegemaakt. Radijsje radijsje, tot nog eens hé vriend. Wees voorzichtig met die ene arm. En blijven lachen!”

Behind The Mask is nu te zien op VTM GO en op woensdag 26 januari om 20u35 bij VTM.

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande video’s zijn over te nemen via deze embedcodes:

<div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/278177?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>