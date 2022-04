Huisje, tuintje, bootje… Wesley ontwaakt op een boot en wordt door pastoor Guga Baúl gehuwd met zijn ‘nieuwe vrouw’

Nu woensdag 6 april om 20u35 ziet de kijker hoe Julie Van den Steen kandidaat Wesley (uit Brasschaat), of ‘Wusje’ voor de vrienden, uit zijn eigen leven ontvoert en dropt in het leven van Rock. “De naam Rock doet me denken aan Dwayne Johnson. Ik beeld me een groot persoon in, het stoere type dat gaat fitnessen”, klinkt het bij Wesley. En niet alleen de naam is wat bijzonder, ook zijn leven is helemaal anders dan Wesley gewoon is. Zo ontwaakt Wesley niet in een huis… “Ik had gedacht dat ze me in een huis zouden droppen: huisje, tuintje, boompje. Maar ik kwam terecht op een boot!” En die boot heeft alles te maken met Rocks werk: “Ik heb echt met die boot gevaren. Daar kan Piet Piraat nog iets van leren”, lacht Wesley.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Na een woelige nacht op het water keert Wesley richting zijn nieuwe thuis. En daarvoor moet hij de taalgrens oversteken, iets wat zorgt voor heel veel stress. “Fuck in het Frans… Ik hoop dat ze ook Nederlands kunnen want enkel mezelf voorstellen zal niet genoeg zijn. Ik heb super veel zenuwen”, vertelt Wesley. Eens aangekomen krijgt hij een rondleiding in het huis van kinderen Chaya en Cayden en zijn ‘nieuwe vrouw’ Valérie. En tijdens die rondleiding ontdekt ook dochterlief iets nieuws over haar vader… “Er lagen bepaalde strips in zijn nachtkastje waar ik toch een keer met hem over zal moeten praten”, lacht ze.

Doorheen de week komt Julie langs met vragen over Rocks leven waarmee ze geld kunnen verdienen. En de ene vraag is al wat gekker dan de andere… “Officieel zijn Rock en Valerie nog niet getrouwd en daar gaan we verandering in brengen”, vertelt Julie. Niemand minder dan Guga Baúl biedt zich aan als pastoor van dienst. Aan het einde van het avontuur, tijdens de finale, moet Wesley de juiste Rock selecteren uit een line-up van 5 personen. Om hem bij te staan, heeft Wesley een heel speciale geluksbrenger meegebracht: “Ik heb de voorbije dagen ontdekt dat Wesley bijgelovig is, dus ik heb iets gedaan wat nog niemand weet. Ik heb zijn geluksonderbroek aan!”, lacht Wesley. Gokt Wesley op de juiste Rock en gaat hij met het geld naar huis of kiest hij fout en gaat de familie ermee aan de haal?

