Huisbezoekje in Blind Getrouwd draait anders uit dan Brecht gehoopt had

Samenwonen: na de huwelijksreis is deze fase alweer een grote test voor de Blind Getrouwd-koppels. Hoe vergaat het de newlyweds nu het (redelijk) gewone leventje opnieuw z’n gang gaat op een nieuwe locatie, en met agenda’s die op mekaar moeten worden afgestemd?

“Bij ons lijkt het vanzelf te gaan”, klinkt het bij Brecht. Maar na nog een weekje vakantie in eigen land, gaat Jolien letterlijk vliegen. Ze moet opnieuw aan de slag als stewardess en zal 4 dagen in het buitenland vertoeven. “Ik ben wel benieuwd hoe het gaat zijn om Brecht 4 dagen niet te zien. Hoe de vibe enzo blijft tussen ons, en hoe het gaat zijn om hem terug te zien”, vraagt Jolien zich luidop af. Maar vooraleer ze richting de luchthaven rijdt, toont Brecht zijn echtgenote nog eerst trots zijn appartement dat hij samen met z’n grootvader heeft verbouwd. “Ik ben er wel fier op. Ik vind dat ik een mooi appartement heb en dat ik voor een man alleen wel een mooie stijl heb, en ook dat het huiselijk is bij me thuis.” Brecht heeft er dus een goed oog in, maar een bedenkelijke bar, een rondslingerende onderbroek en een ontdekking in de berging, kunnen weleens roet in het eten gooien. Bye bye goede punten?

Bekijk hier de preview:

Fleur is blij dat het gewone leven beetje bij beetje z’n gang terug begint te gaan: “24 op 7 met iemand nieuw samen zijn, dat is niet niets natuurlijk. Ik ben dus heel blij om opnieuw te kunnen gaan werken en opnieuw in mijn routine te zijn”, klinkt het. De 28-jarige store manager moet er even aan wennen dat haar potje eten bij thuiskomst al bijna klaar staat.Even later komen Fleurs vriendinnen over de vloer, niet toevallig wanneer Alexander het huis uit is. Hoog tijd voor wat girl talk!

Matthieu en Isabelle gaan samen op weekend met de vrienden van Isabelle, best spannend voor hem. “Ik was een beetje zenuwachtig want je kent al die mensen niet en je weet niet hoe die zijn”. Hoe brengt Matthieu het ervan af? Later heeft het koppel een sessie bij relatietherapeute Sarah Hertens. Zij polst of er al romantische gevoelens in het spel zijn.

Emma en Emile krijgen bezoek van Emma’s zus en haar vriend. Het koppel polst of of ze nog tips hebben voor hen. Emile lijkt in Yorben een bondgenoot te vinden.