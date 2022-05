Huis Gemaakt schakelt versnelling hoger: 3 resterende koppels verbouwen de woonkamer

Anaïs & Cedric, Eline & Younes en Alexia & Emiel. Deze drie koppels maken nog kans om hun eigen droomhuis te winnen. Vanaf dinsdag 3 mei schakelt Huis Gemaakt een versnelling hoger. De verbouwers in de verschillende panden zijn vanaf nu elkaars rechtstreekse concurrenten. Ze zijn de komende weken heer en meester in ‘hun’ pand en zullen voluit moeten tonen wat ze in hun mars hebben. Dina heeft meteen een volgende deadline klaar voor hen. Ze krijgen drie weekends de tijd om een woonkamer te ontwerpen die het warme hart van hun huis wordt.

Terwijl professionals zich over de ramen en het dak van hun pand buigen, storten de koppels zich in het leggen van elektriciteit, het plamuren van muren en het kiezen van meubels. Interieurpaus Gert Voorjans komt de werken inspecteren en is benieuwd naar wat de kleurrijke duo’s in petto hebben. Van oranje, over geel tot blauw aan de muren: de drie panden zullen alvast niet over een saaie, witte woonkamer beschikken. Of wel?

Alexia & Emiel hebben grootse out of the box ideeën. Zij willen hun woonkamer een “sigarenloungevibe” geven. De sfeer zit opperbest in Boortmeerbeek, maar de vermoeidheid slaat toe. Alexia & Emiel krijgen jurylid Gert over de vloer met enkele tips die hun interieur een boost kunnen geven. Vooral het plafond, dat ze willen verven in het…wit.

In Beringen dromen Eline & Younes luidop over hun afgewerkte woonkamer, die “een mix wordt van industrieel, bohemian en een vleugje funky, met een Aziatisch-Marokkaanse saus”. Het koppel begint bij het begin: het plamuren van de gipsplaten. Een werkje waar in hun gigantische woonkamer maar geen einde aan lijkt te komen. Tijdens het bezoek van jurylid Gert wil Eline uitpakken met haar pronkstuk: een grote luster die helemaal in de nok van het dak komt. Het verdict van Gert zorgt echter voor strubbelingen tussen de tortelduifjes.

Anaïs & Cedric willen in Antwerpen hun authentieke herenhuisstijl doortrekken tot in de living. “Ik ga dingen doen met moulures die mensen nog niet hebben gezien”, kondigt Cedric aan. Die moulures aanbrengen lijkt echter makkelijker gezegd dan gedaan. Ook bij hun verfkeuze stuit het koppel op een klein, technisch probleem. “Ik ben kleurenblind”, aldus Cedric. “Ik wil heel graag eens een kleur kiezen, maar weet niet hoe een kleur eruitziet.” Ziet hun woonkamer straks alle kleuren van de regenboog?

