Huis Gemaakt-koppels staan voor de schrik van elke verbouwer: een waterdichte en lekvrije badkamer

Vorige week leverden de drie Huis Gemaakt-koppels een adembenemende woonkamer op. Juryleden Gert, Cerina en Hadisa namen die woonkamers onder de loep en riepen Younes & Eline uit tot de winnaars van de eerste kamerprijs. Zij verdienen zo 2.000 euro extra renovatiebudget. Tijd om te bekomen krijgen de koppels niet. Dina staat op dinsdag 10 mei al klaar met de volgende deadline en dat wordt de grote schrik van elke verbouwer: de badkamer. De kleinste, maar moeilijkste kamer. Dat weet ook jurylid Hadisa: “Slaapkamer en woonkamer, dat was eigenlijk speeltijd. De badkamer is een ander paar mouwen. Dat is echt - geloof mij - zwaar werk.” Bij sommige duo’s lopen de emoties dan ook hoog op.

In Boortmeerbeek weten Alexia & Emiel perfect wat hen de komende weken te wachten staat. “De kranen moeten aangaan, het bad moet kunnen vollopen, de douche moet ‘bollen’, de wc moet doorgetrokken kunnen worden... Dat is hier het walhalla van de techniciteit”, aldus Emiel. Maar ook in het Boortmeerbeekse walhalla van de techniciteit loopt niet alles van een leien dakje. Alexia & Emiel bijten hun tanden stuk op de afvoer en dan moet het loodzware bad van 170 kg nog naar boven gehesen worden… zonder trap.

In Beringen beginnen Eline & Younes vol enthousiasme aan hun badkamer. Al zijn ze er toch niet helemaal gerust in. “We weten nu pas wat het verschil is tussen een plug en een schroef. En daar komen nu opeens ringen bij en tsjoepkes en zo van die toestanden. Wat weten wij daarvan? Ik heb schrik dat het fucked up gaat zijn. Water is dun hé…”, beseft Younes. Toch gaan de twee er als een geolied team tegenaan.

“In deze badkamer gaan wij creatieve shizzle doen”, kondigt loodgieterszoon Cedric aan in Antwerpen. Het koppel heeft wilde plannen en wil hun badkamer omtoveren tot een ‘wetroom’. “Het is de bedoeling dat je het gevoel hebt dat je in je tuin staat te douchen tussen de planten”, klinkt het. Een idee dat volgens werfexperten Cerina en Johny heel wat potentieel heeft, maar ook grote risico’s inhoudt. Met die risico’s worden Anaïs en Cedric meteen geconfronteerd. Tijdens het testen van de waterleidingen spuit het water alle kanten uit. De pech stapelt zich op wanneer even later ook nog een kortsluiting volgt, de sneldroogbeton uit een constructie lekt en een gebrek aan hoekprofielen voor de tegels de hele planning overhoop gooit…

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.