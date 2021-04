Huis Gemaakt-koppels bijten hun tanden stuk op de moeilijkste verbouwing: de badkamer

De Huis Gemaakt-koppels zorgden vorige week voor een spectaculaire metamorfose van hun woonkamer. Harry & Jerina, Amber & Kenny en Antje & Ruben zetten zich op woensdag 21 april om 20.40 schrap voor het oordeel van juryleden Cerina Marchetta en Gert Voorjans. Tijdens het bezoek aan de drie werven ontsnapt niets aan hun kritische oog. “Om een winnaar uit te roepen hebben we ons gebaseerd op de 3 C’s: color, character en craftsmanship”, luidt Gert het verdict in. Welke metamorfose is het meest geslaagd en wie verdient 2.000 euro extra renovatiebudget? “The game is on”, waarschuwt Dina Tersago.

Tijd om op hun lauweren te rusten hebben de koppels niet na de bekendmaking van Gert en Cerina. Er staat hen alweer een nieuwe opdracht te wachten. En wat voor één. Ze storten zich op de badkamer: de horrorkamer bij uitstek voor heel wat verbouwers. “De badkamer is voor alle koppels de moeilijkste kamer om te verbouwen”, vertelt Cerina. “Omdat daar zoveel samenkomt: elektriciteit, sanitair, afvoeren, alles moet water- en vochtdicht zijn… Dat is even doorbijten.” Ook de Huis Gemaakt-koppels lijken er hun tanden op stuk te bijten.

De duo’s krijgen 9 dagen de tijd om de badkamer helemaal af te werken en zo misschien wel de volgende kamerprijs weg te kapen. In Lokeren beginnen Ruben & Antje vlak voor het aanvangen van de werken te twijfelen over hun origineel plan. “We moeten even afstand nemen en het plan volledig opnieuw uittekenen”, klinkt het. “Anders lopen we hier als kiekens zonder kop.” Zo tikt er kostbare tijd weg die nadien moet ingehaald worden. Maar het leggen van de leidingen is niet de meest makkelijke taak en Ruben lijkt er helemaal op te flippen. “Ik ben nog nooit zo mijn geduld verloren”, klinkt het na een uitbarsting van frustratie.

Cerina brengt alle duo’s een bezoekje om de werken op te volgen. In Kortrijk gaat het aanpakken van de badkamer maar moeizaam vooruit. Bovendien moet de elektriciteit opnieuw worden aangebracht. “Dit is zelfs een gevaarlijke situatie”, aldus Cerina. Jerina wil stevig doordoen, maar de druk weegt zwaar op Harry. Terwijl zij zich vastbijt in het elektriciteitsprobleem, neemt Harry een momentje voor zich alleen.

In Laakdal zitten Kenny & Amber erg goed op schema. Voor ze aan de decoratie van hun afgewerkte badkamer kunnen beginnen, is het tijd om te checken of de waterleidingen goed zijn aangesloten. Bij het opendraaien van een hoofdkraan in de kelder ontstaat er paniek als blijkt dat de wasbak fout is aangesloten. “Toen ik binnenkwam zag ik dat alles onder water stond. Het hout, de meubelen, alles. Dat kon ik even niet meer aan”, aldus Kenny. “Dan voel je je voorsprong zo wegzakken”, vult Amber aan. Welke duo’s slagen erin om na 9 dagen een perfect afgewerkte badkamer op te leveren? En wie bezwijkt onder de badkamerstress?

Wie na Huis Gemaakt helemaal warm loopt voor alles wat met interieurvormgeving te maken heeft en altijd al eens heeft willen binnenkijken in de interieurs van bekende Vlamingen, zit goed bij VTM GO. In de exclusieve reeks ‘Huis Gesmaakt met Gert Voorjans’ gaat interieurarchitect Gert Voorjans elke week op bezoek bij bekende Vlamingen en neemt hij onomwonden hun interieur onder de loep. Wat springt uit het oog en wat kan er beter? Deze week zet een nieuw bekend gezicht de deuren van zijn of haar crib met plezier open. De kijkers kunnen samen met Gert raden in welk interieur ze terecht zijn gekomen en mee binnenglippen in het huis van de bekende Vlaming. ‘Huis Gesmaakt met Gert Voorjans’ is elke woensdag na de aflevering van Huis Gemaakt te zien op VTM GO.