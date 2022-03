Huis Gemaakt is terug met twee nieuwe gezichten: werfleider Johny en makelaar Hadisa als kersvers jurylid

Je kon er de voorbije maanden niet omheen: de woningprijzen in Vlaanderen gaan helemaal door het dak. De aankoop van een eigen huis wordt voor jonge mensen dan ook alsmaar moeilijker. Voor sommigen zelfs compleet onhaalbaar. Huis Gemaakt schenkt één jong koppel binnenkort alvast hét cadeau van hun leven. Een eigen huis dat ze nooit nog moeten afbetalen. Vanaf 5 april is Dina Tersago op dinsdag én donderdag terug met een nieuw seizoen van het life changing realityprogramma, dat vorig jaar goed was voor ruim 600.000 kijkers en 30% marktaandeel. Negen koppels gaan de uitdaging aan in drie verschillende leegstaande panden. Daarnaast verwelkomt Huis Gemaakt dit seizoen ook twee gloednieuwe gezichten onder de experten. Makelaar Hadisa Suleyman versterkt aannemer Cerina Marchetta en interieurarchitect Gert Voorjans in de jury, werfleider Johny staat de koppels bij met zijn jarenlange expertise.

Makelaar Hadisa Suleyman (32, Gent) versterkt juryleden Gert en Cerina

Hadisa Suleyman is een selfmade onderneemster en richtte in 2016 haar eigen makelaarskantoor Estate Of Mind op. Vastgoed stroomt door haar aderen. Ze verbouwde op jonge leeftijd al drie appartementen én een stadswoning om te verkopen. Maar Hadisa is meer dan een makelaar. Ze geeft ook lezingen en inspirational speeches over ondernemen en wil zo mensen pushen om het beste uit zichzelf te halen. In 2019 werd Hadisa verkozen tot rolmodel voor Gentse starters in de categorie ‘trendsetter’.

Hadisa Suleyman: “Euromillions winnen zegt me niets. Ik wil mijn plek en mijn succes zelf verdienen. In Gent ben ik één van de enige makelaars met een kleurtje. Dat is echt een probleem. Mensen moeten beseffen dat het mogelijk is. Toen ik begon als vastgoedmakelaar zeiden velen dat mijn droom compleet onbereikbaar was, maar toch is hij werkelijkheid geworden. Ik ga vol voor het verhaal. Een woning is een woning, maar een verhaal verkoopt. Ik denk dat je ook vanuit de jury commercieel moet denken, want ooit moet de woning misschien verkocht worden en op dat vlak kan ik een echte meerwaarde zijn. Niemand die zo dicht bij het volk staat als de makelaar.”

Werfleider Johny (50, Houthalen) staat de koppels bij met raad en daad

Johny is een gezellige Limburger met Italiaanse roots. Naast pizza heeft hij sinds zijn kindertijd nog een andere passie: de bouw. Vloeren, plakken, elektriciteit leggen, gipsplaten zetten: Johny deed het allemaal. Twaalf jaar geleden sloeg echter het noodlot toe. Johny kreeg Mexicaanse griep en ontwaakte na zeven weken uit een coma. De bouw vaarwel zeggen was echter geen optie. Johny schoolde zich om tot werfleider en is fier op de projecten die hij sindsdien heeft verwezenlijkt. Als jurylid is Johny streng als het moet en zacht als het kan. Altijd met de nodige humor. Hij doet niets liever dan zijn kennis te delen met jonge mensen.

Johny: “Als kind bouwden we kampen in het bos. Het is daar dat ik besliste dat ik later in de bouw zou gaan werken.‘s Avonds naar huis rijden en weten wat er achter die gevel zit, dat is puur geluk. Vraag me niet hoe ik het doe, maar mensen motiveren, dat is mijn sterkste kant. Als de koppels een huis kunnen winnen, dan wil ik dat hun huis zo goed mogelijk afgewerkt is en ik denk dat ik daar het verschil kan maken. Ik kan niet wachten om die mensen te leren kennen en om te beginnen verbouwen.”

In het nieuwe seizoen van Huis Gemaakt geeft Dina Tersago opnieuw één jong koppel het cadeau dat hun leven compleet zal veranderen: een eigen huis. Voor die prijs moeten de koppels wel iets over hebben. Dag en nacht leveren ze bloed, zweet en tranen om een leegstaand pand te verbouwen tot een droomhuis. Compleet van slaapkamer tot badkamer of keuken. Welk koppel krijgt aan het einde van de rit zijn eigen droomhuis cadeau en hoeft nooit nog een lening af te betalen?

Welke negen koppels vanaf dinsdag 5 april om 20u35 het verbouwavontuur van hun leven aangaan en welke fascinerende, leegstaande panden ze daarvoor onder handen nemen, wordt later bekendgemaakt.

Maak in deze video kennis met kersvers Huis Gemaakt-jurylid Hadisa:

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode:

<div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/292226?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>